Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कौन सा दबाव है...', सोनिया गांधी की किताब पर बोले अशोक गहलोत

'कौन सा दबाव है...', सोनिया गांधी की किताब पर बोले अशोक गहलोत

सोनिया गांधी की आने वाली किताब को 'पेंगुइन वर्ल्डवाइड' कंपनी मूलस्वरूप में दुनियाभर में छापने को तैयार है. लेकिन 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' भारत में इसे लॉन्च करने के लिए बदलाव करवाना चाहता है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 29 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब को भारत में प्रकाशित होने से दबाव डालकर रोका जा रहा है. अशोक गहलोत ने कहा, "यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या के समान है." गहलोत ने कहा कि "सोनिया गांधी का जीवन त्याग और बलिदान की मिसाल है".

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक बयान में कहा, "सोनिया गांधी की आने वाली किताब को 'पेंगुइन वर्ल्डवाइड' कंपनी मूलस्वरूप में दुनियाभर में छापने को तैयार है पर 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' भारत में इसे लॉन्च करने के लिए बदलाव करवाना चाहता है." गहलोत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा,"आखिर ऐसी कौन-सी वजह या कौन सा दबाव है जो दुनिया-भर में छापा जा रहा है उसे भारत में नहीं छाप सकते?"

सागवाड़ा नगर निकाय चुनाव, 25,056 मतदाता लिखेंगे जीत-हार की कहानी

अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को बताया मिसाल

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के जीवन को त्याग व बलिदान की मिसाल बताते हुए गहलोत ने कहा कि जिस शुचिता और गरिमा से उन्होंने देश सेवा की है वह एक मिसाल है. उन्होंने कहा, "ऐसे व्यक्तित्व की धनी, देश की वरिष्ठ राजनेता एवं नेता प्रतिपक्ष रहीं सोनिया गांधी की किताब को दबाव डालकर रोकना अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या के समान है."

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इसके लिए प्रकाशक पर दबाव डाला गया है. उन्होंने कहा, "असली मुद्दा यह है कि पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया कि मोदी, आरएसएस और चीन द्वारा मोदी राज में भारतीय भूभाग पर कब्जे से जुड़े हिस्से हटाए जाएं. यह लोकतंत्र की हत्या है."

पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा,"इस सच को आखिर भारत की जनता के सामने आने से क्यों छिपाया जा रहा है? क्या मोदी सरकार प्रकाशकों पर दबाव डालकर तथ्यों को भी बदलवा देगी?" गहलोत का यह बयान एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि सोनिया गांधी द्वारा पांडुलिपि में 'संपादकीय बदलाव' करने से इनकार करने के बाद प्रकाशक पीछे हट गया. सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ का प्रकाशन किया जाना है.

भरतपुर: महिला कांस्टेबलों ने बिना हेलमेट वालों को बांधी राखी, समझाए ट्रैफिक नियम

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS SONIA GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'कौन सा दबाव है...', सोनिया गांधी की किताब पर बोले अशोक गहलोत
'कौन सा दबाव है...', सोनिया गांधी की किताब पर बोले अशोक गहलोत
राजस्थान
भरतपुर: महिला कांस्टेबलों ने बिना हेलमेट वालों को बांधी राखी, समझाए ट्रैफिक नियम
भरतपुर: महिला कांस्टेबलों ने बिना हेलमेट वालों को बांधी राखी, समझाए ट्रैफिक नियम
राजस्थान
सागवाड़ा नगर निकाय चुनाव, 25,056 मतदाता लिखेंगे जीत-हार की कहानी
सागवाड़ा नगर निकाय चुनाव, 25,056 मतदाता लिखेंगे जीत-हार की कहानी
राजस्थान
राजस्थान की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद, 387 करोड़ मंजूर
राजस्थान की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद, 387 करोड़ मंजूर
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
मध्य प्रदेश
रीवा में प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
रीवा में प्रसव के बाद महिला की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली
जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
विश्व
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget