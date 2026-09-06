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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले- ‘बीजेपी को धार्मिक आजादी से नफरत’

सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले- ‘बीजेपी को धार्मिक आजादी से नफरत’

असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर मस्जिद विवाद पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने मस्जिद को रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति बताते हुए वक्फ कानून और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के विवाद को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. राजस्थान की राजधनी जयपुर में उन्होंने दावा किया कि जिस मस्जिद को लेकर विवाद है, वह रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है और उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. ओवैसी ने केंद्र सरकार के वक्फ एक्ट में किए गए नए संशोधन को भी असंवैधानिक और आपत्तिजनक बताया.

ओवैसी ने कहा कि मस्जिद बनने के समय एक स्थानीय मुस्लिम परिवार ने मस्जिद और मंदिर, दोनों के लिए जमीन दान की थी. उनके मुताबिक, संबंधित मस्जिद एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी धार्मिक स्थल को कानूनी संरक्षण हासिल है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है.

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वक्फ कानून में संशोधन पर सवाल

AIMIM प्रमुख ने केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई. उन्होंने इसे गलत और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के अधिकार और सुरक्षा प्रभावित होती है. ओवैसी ने सरकार की नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर निशाना साधा.

‘एडवर्स पजेशन’ का दिया उदाहरण

ओवैसी ने सरकारी जमीन पर लंबे समय से मौजूद कब्जे का उदाहरण देते हुए ‘एडवर्स पजेशन’ का जिक्र किया. उन्होंने कहा अगर मान लीजिए कि सरकारी ज़मीन पर कोई ढांचा बनाया जाता है और वह 30 साल तक वहां रहता है, तो कब्जा करने वाले को 'एडवर्स पजेशन' (लंबे समय तक कब्जे) के जरिए अधिकार मिल जाते हैं. इसी तर्क के आधार पर उन्होंने धार्मिक स्थलों को लेकर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

‘देशभर में मस्जिदें गिराई गईं’

ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक आजादी से नफरत है. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में मस्जिदों को गिराने की कार्रवाई हुई है. उन्होंने जयपुर और सहारनपुर का उदाहरण देते हुए सरकार पर धार्मिक स्थलों को लेकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया. हालांकि, ओवैसी के ये बयान उनके राजनीतिक आरोप और दावे हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rajsthan News JAIPUR NEWS
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