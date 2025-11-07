हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानवसुंधरा राजे संग मिलकर भजनलाल शर्मा ने की चुनावी रैली, डोटासरा बोले- 'अकेले उपचुनाव में भी नहीं जा सकते CM'

Anta By-Election: अंता उपचुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे बीजेपी की कमजोरी बताया.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 07 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

अंता विधानसभा उपचुनाव में 6 नवंबर को बीजेपी के द्वारा जोर शोर से प्रचार किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मांगरोल में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में भव्य रोड शो किया. खास बात यह रही कि इस रोड शो में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ दिखीं, जिस पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है.

बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के दो साल के काम पर जनता के बीच जाने से हिचक रहे हैं. उन्होंने कहा कि “सीएम को उपचुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सहारा लेना पड़ रहा है. दो साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें अकेले जनता का सामना करने में डर लग रहा है.” डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में अंदरूनी खींचतान अपने चरम पर है और अंता में पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा.

बीजेपी के रोड शो में इन मुद्दों पर हुई बात

मुख्यमंत्री शर्मा ने रोड शो में कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि मालबमोरी–बारां–मांगरोल मार्ग के लिए 178 करोड़, चंबल की दाईं नहर के सुदृढ़ीकरण पर 300 करोड़ और अंता–सीसवाली फोरलेन के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार में अब तक 91 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में चार लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि “जनता की समस्याओं को सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है और हर वादा पूरा किया जाएगा.”

वसुंधरा राजे और बीजेपी का संदेश

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंच से कहा कि मांगरोल में नई मंडी 2026 तक शुरू होगी और किसानों की खाद समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव विकास और विश्वास का चुनाव है. रोड शो के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारा लगवाया- “इस माटी का एक ही लाल, मोरपाल-मोरपाल।” इस नारे के साथ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में एकजुटता का संदेश दिया और अंता उपचुनाव में जीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश की.

Published at : 07 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Govind Singh Dotasara ELECTION RAJASTHAN NEWS Anta By Election
