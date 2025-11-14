हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAnta Bypoll: राजस्थान BJP को बड़ा झटका, वसुंधरा राजे की प्रभाव वाली अंता सीट पर कांग्रेस ने मारी बाजी

Anta Bypoll: राजस्थान BJP को बड़ा झटका, वसुंधरा राजे की प्रभाव वाली अंता सीट पर कांग्रेस ने मारी बाजी

Congress Pramod Jain Bhaya: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है. इस जीत से वसुंधरा राजे को झटका लगा है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया करीब 15000 वोटो से चुनाव जीता है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है. पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को लगभग 15,000 वोटों के अंतर से हराया. इस जीत ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस की ताकत को दर्शाया है और बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है.

प्रमोद जैन भाया की जीत ने कांग्रेस को उत्साहित किया है, जबकि बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा. अंता विधानसभा सीट पर हुए इस उपचुनाव की दिशा ने दिखा दिया कि राजनीतिक समीकरण कभी भी एकदम से बदल सकते हैं और जनता के फैसले अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं.

अंता सीट पर वसुंधरा राजे का माना जाता है विशेष प्रभाव

अंता विधानसभा सीट पर वसुंधरा राजे का विशेष प्रभाव माना जाता रहा है. राजे की राजनीतिक साख और नेतृत्व के कारण यह सीट लंबे समय तक बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती थी. ऐसे में कांग्रेस की यह जीत बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुई है. विपक्ष के अनुसार, प्रमोद जैन भाया की जीत ने स्थानीय जनता के बदलते रुझान और कांग्रेस के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से दिखाया है.

उपचुनाव में मोरपाल को करना पड़ा हार का सामना

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं. इनको उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा. चुनाव नतीजों ने दिखा दिया कि जनता ने इस बार अपने फैसले में बदलाव की राह अपनाई है. यह जीत बीजेपी के लिए केवल हार नहीं बल्कि पार्टी के भीतर कई सवाल खड़े करने वाली साबित हो सकती है.

शुरुआती रुझानों में बता दिया था किसी होगी जीत

अंता सीट पर कुल वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी टैब्युलैशन का काम जारी है. शुरुआती रुझानों से ही यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस अपने मजबूत अभियान और स्थानीय मुद्दों पर फोकस के कारण बढ़त बनाए हुए थी. इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जमीन पर सघन प्रचार किया, जबकि बीजेपी का चुनावी अभियान अपेक्षाकृत कमजोर प्रतीत हुआ.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव परिणाम केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है. अंता उपचुनाव का नतीजा राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव और आगामी चुनावों की दिशा को प्रभावित कर सकता है. इस जीत से कांग्रेस को राज्य में नई ऊर्जा मिली है और पार्टी अब आगामी चुनावों में अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकती है.

ये भी पढ़िए- Anta By Polls 2025: बिहार में हार रही कांग्रेस के लिए राजस्थान के अंता से आई खुशखबरी, बीजेपी तीसरे नंबर पर

Published at : 14 Nov 2025 01:38 PM (IST)
Bypoll Result BYELECTION Breaking News Abp News CONGRESS Anta Seat PRAMOD JAIN BHAYA
और पढ़ें
