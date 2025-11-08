हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण

राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बीजेपी ने यहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी मोरपाल सुमन पर दांव आजमाया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. इस सीट पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है. वहीं कांग्रेस पार्टी ने गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया पर एक बार फिर से दांव लगाया है. हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. यहां उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान संपन्न कराया जाएगा.

अंता विधानसभा सीट पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रभाव वाली है. वह यहां से सांसद रही हैं और मौजूदा समय में उनके बेटे दुष्यंत यहां से सांसद हैं. बीजेपी ने किराना की दुकान चलाने वाले ग्राम प्रधान व क्षेत्र की राजनीति करने वाले मोरपाल सुमन को वसुंधरा राजे की पसंद के आधार पर ही उम्मीदवार बनाया है. नाक का सवाल होने की वजह से ही वसुंधरा राजे ने यहां अपनी कोर कमेटी और समर्थकों के साथ डेरा जमा रखा है.

कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर लगाया दांव

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने यहां से दो बार विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया पर एक बार फिर से दांव लगाया है. मोरपाल सुमन जहां साफ सुथरी और सीधी सादी इमेज के हैं, वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बेहद पिछड़े हुए इस इलाके में विधायक व मंत्री रहते हुए जो काम कराए हैं और लोगों के बीच एक्टिव रहे हैं, वह उनकी ताकत व पहचान है. 

युवा नेता नरेश मीणा ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय

हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की एंट्री ने अंता के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. नरेश मीणा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है और मीणा समाज का उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है. नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोटो में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहा है. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन मिलने के बाद नरेश मीणा मुख्य मुकाबले में आ गए है.

अंता में स्थानीय मुद्दे हावी है. विकास और किसानों की समस्याएं बड़ा फैक्टर है. हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विकास को अपना मुद्दा बता रही हैं. यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आपसी खींचतान और भितरघात का सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी ने एकजुटता दिखाने के लिए मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का साझा तौर पर रोड शो कराया. 

पूर्व सीएम अशोक गहलोत वोटर साधने की करेंगे कोशिश

वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रचार के आखिरी दिन अंता के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे. यहां तीनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं. बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का कहना है कि वह स्थानीय है जबकि उन्हें टक्कर देने वाले बाकी बड़े चेहरे बाहरी हैं. दावा है कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा.

क्यों आई उपचुनाव की नौबत?

आपको बता दें कि राजस्थान की अंता विधानसभा सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई थी. इस सीट पर विधानसभा का पांचवा चुनाव हो रहा है. 2023 के आखिरी चुनाव में यहां से बीजेपी के कंवरलाल मीणा विधायक चुने गए थे. करीब दो दशक पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने और दो साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी. 

अंता में 11 नवंबर को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोट डाले जाएंगे. अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आने पर जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है. यहां का वोटर मुखर है. खुलकर अपनी बात रख रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी के पक्ष में कोई लहर नजर नहीं आ रही है. बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर कुल दो लाख अट्ठाइस हजार वोटर है. इनमें 116783 पुरुष और 111477 महिला के साथ चार वोटर थर्ड जेंडर के हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Tags :
Baran News RAJASTHAN NEWS Anta By Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: घुसपैठिया बहाना...हिंदू वोट निशाना?
Kaun Banega Mukhyamantri: दूसरे दौर का दंगल...किसका मंगल?
Bihar Election News: PM Modi के बयान से तहलका!
Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget