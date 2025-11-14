हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
अंता सीट पर कांग्रेस की जीत पर अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'सरकार लिटमस टेस्ट में फेल'

अंता सीट पर कांग्रेस की जीत पर अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'सरकार लिटमस टेस्ट में फेल'

Anta By Election Result 2025: अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से पराजित किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है. कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हरा दिया है. वहीं इस जीत पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अशोक गहलोत ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अपने 'लिटमस टेस्ट' में फेल रही है. गहलोत ने इस जीत के लिए पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई दी है.

'मतदाताओं का आभार'

उन्होंने पर पोस्ट किया, "अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं." पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि अंता की जीत ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया है.

'दो साल में नाकाम रही सरकार'

वहीं राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार पिछले दो वर्षों की अपनी एक भी ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही है. हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और यह परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं पर जनता की मुहर है."

'लिटमस टेस्ट में फेल हुई सरकार'

उन्होंने कहा, "इस परिणाम से लगता है कि मात्र दो वर्षों में ही राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना हावी हो गई है और यह सरकार अपने 'लिटमस टेस्ट' में फेल साबित हुई है." गहलोत ने इस जीत के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अंता में की गई मेहनत के लिए धन्यवाद दिया.

15,612 वोट से जीते कांग्रेस के भाया

गौरतलब है कि अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से पराजित किया.

Published at : 14 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot  CONGRESS Anta By Election 2025
और पढ़ें
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
