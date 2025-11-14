अंता सीट पर कांग्रेस की जीत पर अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'सरकार लिटमस टेस्ट में फेल'

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है. कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हरा दिया है. वहीं इस जीत पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अशोक गहलोत ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अपने 'लिटमस टेस्ट' में फेल रही है. गहलोत ने इस जीत के लिए पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई दी है.

'मतदाताओं का आभार'

उन्होंने पर पोस्ट किया, "अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं." पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि अंता की जीत ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया है.

'दो साल में नाकाम रही सरकार'

वहीं राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार पिछले दो वर्षों की अपनी एक भी ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही है. हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और यह परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं पर जनता की मुहर है."

'लिटमस टेस्ट में फेल हुई सरकार'

उन्होंने कहा, "इस परिणाम से लगता है कि मात्र दो वर्षों में ही राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना हावी हो गई है और यह सरकार अपने 'लिटमस टेस्ट' में फेल साबित हुई है." गहलोत ने इस जीत के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अंता में की गई मेहनत के लिए धन्यवाद दिया.

15,612 वोट से जीते कांग्रेस के भाया

गौरतलब है कि अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से पराजित किया.