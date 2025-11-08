अंता उपचुनाव: कांग्रेस कार्यालय में घुसी पुलिस तो भड़के गोविंद सिंह डोटासरा, बोले- 'BJP वालों के...'
Anta By Election: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस कार्यालय में पुलिस के घुसने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विरोध जताया.
जानकारी के अनुसार, पुलिस की एक टीम जब कांग्रेस कार्यालय पहुंची, तो डोटासरा ने इसका कड़ा विरोध किया. उन्होंने पुलिस पर माहौल खराब करने और कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने का आरोप लगाया.
'यहां पैसे हैं तो सीज कर दो'
मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में डोटासरा पुलिस अधिकारियों से जोरदार बहस करते दिख रहे हैं. उन्होंने पुलिस से कहा, “आप को लग रहा है (कि यहाँ पैसे हैं) तो सीज कर दो. माहौल मत ख़राब करो, चुनाव नहीं लड़ने दे रहे आप हमको.”
डोटासरा ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, “वहां जाओ, BJP वाले और सरकार वाले बांट रहे हैं पैसा.” इस तीखी बहस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पुलिस को मौके से खाली हाथ लौटना पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिससे सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है.
त्रिकोणीय मुकाबले से रोचक हुई जंग
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अंता में उपचुनाव का प्रचार चरम पर है. कांग्रेस के दिग्गज नेता आज अंता में जुटे हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रचार में शामिल हो रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पिछले दो दिनों से वहीं डेरा डाले हुए हैं. इस बार अंता सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा के मैदान में होने से त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL