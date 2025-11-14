हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अंता उपचुनाव: 'चांदनी' पर 'टाइगर' भारी, कांग्रेस की जीत के हीरो बने अशोक चांदना!

अंता उपचुनाव: 'चांदनी' पर 'टाइगर' भारी, कांग्रेस की जीत के हीरो बने अशोक चांदना!

Anta By-Election: राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। इस विजय का श्रेय मुख्य रूप से प्रभारी अशोक चांदना को दिया जा रहा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को 2028 के विधानसभा चुनाव का "टेस्ट" माना जा रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 15,612 वोटों के अंतर से सत्ताधारी बीजेपी को शिकस्त दी है. इस जीत के बाद जहां अंता से लेकर जयपुर तक जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इस जीत के साथ एक और नाम की खूब चर्चा हो रही है - पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना.

अशोक चांदना को कांग्रेस ने अंता उपचुनाव का प्रभारी बनाया था. यह चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अशोक चांदना के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई थी.

‘चांदनी’ बनाम ‘टाइगर’

प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने अशोक चांदना पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें "चांदनी" कहकर उनका मजाक बनाया था. इस बयान के बाद अशोक चांदना ने भी मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस के लिए पूरी ताकत झोंक दी.

आज जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए, तो इस जीत का श्रेय प्रभारी अशोक चांदना को भी दिया गया. सूत्रों के अनुसार, जीत के बाद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे पहला फोन अशोक चांदना को किया और उन्हें "टाईगर" कहकर पुकारा.

डोटासरा ने चांदना से कहा, "हैलो टाईगर.. इस जीत के हीरो आप हैं. आपकी मेहनत रंग लाई, आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई."

'याचना नहीं, अब रण होगा...'

आपको बता दें कि अशोक चांदना अपने खिलाफ हुई बयानबाजी के बावजूद लगातार मोर्चा संभाले रहे और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करते रहे. इसी दौरान सोशल मीडिया पर दिया गया उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था, जिसे नरेश मीणा के हमले से जोड़कर देखा गया. चांदना ने लिखा था:

“याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा…”

आज अंता सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत के बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रभारी अशोक चांदना की रणनीति और मेहनत के लिए उनकी पीठ थपथपाई है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:29 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics RAJASTHAN NEWS Anta By Election
