हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव, कांग्रेस से इस नेता को मिल सकता है टिकट

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव, कांग्रेस से इस नेता को मिल सकता है टिकट

Anta By Election: कोटा की अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा विधायक बने थे. लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. यहां 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. 

प्रदेश में अंता सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते यह सीट खाली हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है.

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं. वहीं यहां मचे घमासान के पीछे नरेश मीणा भी बड़ी वजह बताई जा रही है. नरेश मीणा खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि वह अतां से चुनाव लड़ेंगे.

इस वजह से खाली हुई सीट

बता दें, अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा विधायक बने थे. लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई है. 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवरलाल मीणा पर SDM पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था.

1 मई 2025 को खाली हुई थी सीट

इस मामले में कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल मीणा की को अपील खारिज कर दिया गया. इसके बाद कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

हालांकि कंवरलाल मीणा ने राज्यपाल के पास सजा माफी के लिए दया याचिका दायर की है. ऐसे में सजा माफ हो जाती है तो उनकी विधायकी बहाल हो सकती थी. लेकिन इसमें कई कानूनी अड़चनें थी. लेकिन अब चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है.

हम ही जीतेंगे अंता सीट- अशोक गहलोत

वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "अंता का चुनाव हम जीतेंगे, प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं, सब आपस में बैठकर बातचीत करेंगे", अब कौन उम्मीदवार हो सकता है उसका फैसला भी आजकल में जल्दी ही होने वाला है और उसके बाद सब लोग लग जाएंगे काम में और हम लोग ये सीट निकाल लेंगे."

उधर, नरेश मीणा को लेकर अशोक गहलोत ने कहा, "उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए. उनका लंबा करियर है. मुझे भी वह एक बार मिले थे, मैं चाहूंगा कि वह भी थोड़ा शांत स्वभाव रखें, वे लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं, पर उनका जो गुस्सा है उसको वह ठंडा कर लें, शांत दिमाग से बात करें. सबको साथ लेकर चलने की बात करें, तो उनका लंबा करियर है. जल्दबाजी करेंगे तो वह आप जानते हो जल्दबाजी करता है वह ठोकर खा जाता है हम चाहेंगे कि वह ठोकर नहीं खाए."

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Tags :
Congress BJP Rajasthan News Kota News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Mahindra XUV700 All Black Ebony Edition India First Look | Auto Live
Shoe Attack on CJI: CJI Gawai पर Supreme Court में हमला! वकील ने CJI की ओर फेंका जूता!|ABPLIVE
2025 Mahindra Thar facelift walkaround review| Auto Live
Tesla Model Y India Long Range review and test drive | Auto Live
New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget