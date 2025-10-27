अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर सियासी घमासान मचा हुआ है इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा का एक बयान चर्चा में है नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को खुली चेतावनी देते हुए कहा “तेरा इलाज कर दूंगा” अभी भी वक़्त है संभल जाओ अब इस बयान से निश्चित ही सियासी समीकरणों पर भी असर पड़ेगा तो वही नरेश मीणा के लिए यह बयान कितना फ़ायदेमंद या नुक़सानदे रहेगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे.

वीडियो में दी खुली चेतावनी

निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा इस वीडियो में प्रमोद जैन भाया को खुली चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेश मीणा वीडियो में बोल रहे हैं…. “प्रमोद जैन भाया मैं नरेश हूं, मैं नरेश हूं समझ लें और संभल लें, इस चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या नतीजे रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब यदि कोई गलती कर दी तो मैं कोई दलाल या बदमाश को नहीं तेरा इलाज करूंगा

और ऐसा इलाज करूंगा कि तेरी तीन पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, इसलिए मुझे छेड़ने का काम मत कर, में गाय बनकर चुनाव लड़ रहा हूं, मैं भी शांति से चुनाव लड़ रहा हूं तू भी शांति से चुनाव लड़ ये धन बल का प्रयोग मत कर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं न तेरा राज चलेगा,न तेरे गुंडों का राज चलेगा,मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं ‘कोई नहीं बचा पाएगा तुझे’ ये समझ लें तू, इसको तू चेतावनी मान या निवेदन मान.”

पहले भी विवादों में रह चुके हैं नरेश मीणा

आपको बता दें इससे पहले प्रदेश में हुए उपचुनाव में नरेश मीणा देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं वहां मतदान के दिन SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में आठ महीने की सज़ा काटनी पड़ी नरेश मीणा का विवादों से पुराना नाता रहा है अक्सर वे विवादित बयान देकर चर्चा में रहते हैं लेकिन अब एक बार फिर नरेश मीणा का यह बयान सामने आया है.

यह बयान इस चुनावी माहौल के बीच नरेश मीणा के लिए किस तरह साबित होगा यह तो वक़्त बताएगा लेकिन फ़िलहाल इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है.