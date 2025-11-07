हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में एक और हादसा, अलवर में 7 बार पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, ड्राइवर की मौत, कई घायल

राजस्थान में एक और हादसा, अलवर में 7 बार पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, ड्राइवर की मौत, कई घायल

Alwar Accident: अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पलटने से चालक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. गाड़ी मालिक ने तीन दिन पहले ही नई स्कॉर्पियो खरीदी थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Nov 2025 01:36 PM (IST)
राजस्थान में आए दिन बड़े सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सहम गए हैं. अब अलवर से खबर आ रही है कि यहां एक कार बुरी तरह हादसे का शिकार हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है. 

दरअसल, अलवर जिले में दिल्ली–मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार (6 नवंबर) की देर रात करीब 2.30 बजे एक हाई स्पीड स्कॉर्पियो गाड़ी सात बार पलटी. हादसा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चैनल नंबर 122 के पास हुआ. हादसे में चालक कप्तान (निवासी धमरेड़, राजगढ़) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीन दिन पहले खरीदी थी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में कुल पांच लोग सवार थे. वाहन के मालिक जितेंद्र (निवासी राजगढ़) ने तीन दिन पहले ही नई स्कॉर्पियो खरीदी थी और उसे मॉडिफाई कराने दिल्ली गए थे. दिल्ली से लौटते समय यह हादसा हुआ. रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो लगातार सात बार पलटी खाकर चकनाचूर हो गई. गाड़ी की पूरी बॉडी खत्म हो गई है.

दो साथियों की हालत बेहद गंभीर

घायलों में धर्मेंद्र पुत्र पप्पूराम जागा, जितेंद्र पुत्र पप्पूराम जागा, राकेश पुत्र जगदीश, और डेनी पुत्र पप्पूराम, सभी राजगढ़ निवासी शामिल हैं. इनमें से धर्मेंद्र और डेनी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जबकि जितेंद्र और राकेश का इलाज अलवर में जारी है.

कार बाजार में काम करते थे ड्राइवर और दोस्त

मृतक कप्तान कार बाजार में काम करता था. जितेंद्र और धर्मेंद्र सगे भाई हैं और दोनों भी कार बाजार से जुड़े हुए हैं. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Published at : 07 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Alwar News RAJASTHAN NEWS Accident 
