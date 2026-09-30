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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर: इजरायली महिला से बदसलूकी पड़ी भारी, 4 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर: इजरायली महिला से बदसलूकी पड़ी भारी, 4 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर के किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में इजरायल की महिला पर्यटक के साथ बदसलूकी और अश्लील कमेंट्स करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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अजमेर के किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में इजरायल की महिला पर्यटक के साथ बदसलूकी और अश्लील कमेंट्स किए जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किशनगढ़ की गांधीनगर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेते हुए कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया है. 

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आए वायरल वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद गांधीनगर थाने के सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. 

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कैसे पकड़ में आये आरोपी?

अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक डॉ. रवि और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई. टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से वीडियो में शामिल युवकों की पहचान की.  इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कौन हैं आरोपी?

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद फुरखान (25), मोहम्मद अनीस (21), फरहान (24) और अख्तर अली (22) के रूप में हुई है. यह चारों ही आरोपी किशनगढ़ के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा. पर्यटकों के साथ अभद्रता या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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