राजस्थान के अजमेर जिले के श्रीनगर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पारंपरिक राजस्थानी लहंगा चुनरी पहने एक महिला बाइक चला रही है और उसके पीछे दो अन्य महिलाएं भी बैठी हैं. लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब एक बुजुर्ग शख्स भी बीड़ी पीते हुए उसी बाइक पर पीछे बैठ जाता है और एक बाइक पर चार लोग सवार हो जाते हैं.

घाघरा पहन दौड़ाई बाइक

पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में महिला का बाइक चलाना जहां नारी सशक्तिकरण की जीती-जागती मिसाल है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी साफ नजर आ रहा है. बाइक चलाने वाली महिला और पीछे बैठी दोनों महिलाएं भी अधेड़ और बुजुर्ग उम्र की दिखाई दे रही हैं.

इस वीडियो में कई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर चालक सहित अधिकतम दो ही लोग बैठ सकते हैं लेकिन यहां एक बाइक पर चार लोग सवार थे. इसके अलावा चालक सहित किसी भी सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जो सीधे तौर पर हेलमेट अनिवार्यता के नियम का उल्लंघन है. वहीं बुजुर्ग का बाइक पर बैठकर बीड़ी पीना भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के नियमों के खिलाफ है. इन सभी उल्लंघनों में भारी जुर्माने का प्रावधान है.

सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग महिला की बाइक चलाने की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चिंता जता रहे हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.