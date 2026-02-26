हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: देसी बुजुर्ग महिलाओं का स्वैग! घाघरा पहन चार लोगों को बैठाकर दौड़ाई बाइक, Video Viral

Ajmer News: देसी बुजुर्ग महिलाओं का स्वैग! घाघरा पहन चार लोगों को बैठाकर दौड़ाई बाइक, Video Viral

Ajmer News In Hindi: अजमेर के श्रीनगर गांव में एक वीडियो वायरल है, जिसमें राजस्थानी पोशाक में एक महिला बाइक चला रही है, जिस पर तीन अन्य लोग भी सवार हैं, जिनमें एक बुजुर्ग बीड़ी पी रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Feb 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अजमेर जिले के श्रीनगर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पारंपरिक राजस्थानी लहंगा चुनरी पहने एक महिला बाइक चला रही है और उसके पीछे दो अन्य महिलाएं भी बैठी हैं. लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब एक बुजुर्ग शख्स भी बीड़ी पीते हुए उसी बाइक पर पीछे बैठ जाता है और एक बाइक पर चार लोग सवार हो जाते हैं.

घाघरा पहन दौड़ाई बाइक

पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में महिला का बाइक चलाना जहां नारी सशक्तिकरण की जीती-जागती मिसाल है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी साफ नजर आ रहा है. बाइक चलाने वाली महिला और पीछे बैठी दोनों महिलाएं भी अधेड़ और बुजुर्ग उम्र की दिखाई दे रही हैं.

 

 

इस वीडियो में कई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर चालक सहित अधिकतम दो ही लोग बैठ सकते हैं लेकिन यहां एक बाइक पर चार लोग सवार थे. इसके अलावा चालक सहित किसी भी सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जो सीधे तौर पर हेलमेट अनिवार्यता के नियम का उल्लंघन है. वहीं बुजुर्ग का बाइक पर बैठकर बीड़ी पीना भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के नियमों के खिलाफ है. इन सभी उल्लंघनों में भारी जुर्माने का प्रावधान है.

सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग महिला की बाइक चलाने की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चिंता जता रहे हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Ajmer News: देसी बुजुर्ग महिलाओं का स्वैग! घाघरा पहन चार लोगों को बैठाकर दौड़ाई बाइक, Video Viral
Ajmer News: देसी बुजुर्ग महिलाओं का स्वैग! घाघरा पहन चार लोगों को बैठाकर दौड़ाई बाइक, Video Viral
राजस्थान
'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा
'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा
राजस्थान
राजस्थान में 500 करोड़ का बड़ा निवेश, नई इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में 500 करोड़ का बड़ा निवेश, नई इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget