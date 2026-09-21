अजमेर मेयर चुनाव: वोटिंग शुरू होती ही हंगामा, भिड़े कांग्रेस-बीजेपी

अजमेर नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है. यहां वोटिंग शुरू होते ही हंगामा देखने को मिल रहा है. मतदान के दौरान कांग्रेस पार्षदों के साथ अजमेर देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र राठौड़ के नगर निगम भवन में पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई.

बीजेपी नेताओं ने पुलिस और प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका है. आज मेयर पद के लिए हो रही वोटिंग के लिए शाम को मतगणना होनी है.

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पुलिस ने मामला कराया शांत

बीजेपी नेताओं का कहना था कि मतदान प्रक्रिया के दौरान भूपेंद्र राठौड़ के नगर निगम भवन में मौजूद रहने को लेकर आपत्ति है. मामला बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन ने भूपेंद्र राठौड़ को नगर निगम भवन से बाहर निकाल दिया. इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम परिसर में कुछ देर तक सियासी माहौल गरम रहा. अजमेर में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों दल अपने-अपने पार्षदों के समर्थन का दावा कर रहे हैं.

बीजेपीव और कांग्रेस आमने-सामने

कांग्रेस की किरण गढ़वाल और बीजेपी की अनामिका शर्मा आमने-सामने हैं. दोनों ही पार्टियों को यहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की जरूरत पड़ेगी. 80 वार्डों वाले अजमेर नगर निगम के चुनावों के नतीजों में बीजेपी के 32, कांग्रेस के 37 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. अब चुनाव में 41 के मैजिक फिगर और 11 निर्दलीय पार्षदों के रुख पर सभी की नजर है. आज मेयर के लिए होने वाली वोटिंग में इन निर्दलीय पार्षदों की भूमिका किसी किंगमेकर से कम नहीं है. एक तरफ बीजेपी अपना बोर्ड बनाने का दावा ठोक रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है. हालांकि. शाम को आने वाले नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी.

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