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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर मेयर चुनाव: वोटिंग शुरू होती ही हंगामा, भिड़े कांग्रेस-बीजेपी

अजमेर मेयर चुनाव: वोटिंग शुरू होती ही हंगामा, भिड़े कांग्रेस-बीजेपी

अजमेर नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए मतदान के बीच कांग्रेस और बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है. बता दें कि आज शाम को मेयर पद के लिए नतीजें सामने आयेंगे और दोनों दलों के पास बहुमत नहीं है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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अजमेर नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है. यहां वोटिंग शुरू होते ही हंगामा देखने को मिल रहा है.  मतदान के दौरान कांग्रेस पार्षदों के साथ अजमेर देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र राठौड़ के नगर निगम भवन में पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई. 

बीजेपी नेताओं ने पुलिस और प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका है. आज मेयर पद के लिए हो रही वोटिंग के  लिए शाम को मतगणना होनी है. 

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पुलिस ने मामला कराया शांत

बीजेपी नेताओं का कहना था कि मतदान प्रक्रिया के दौरान भूपेंद्र राठौड़ के नगर निगम भवन में मौजूद रहने को लेकर आपत्ति है. मामला बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन ने भूपेंद्र राठौड़ को नगर निगम भवन से बाहर निकाल दिया. इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम परिसर में कुछ देर तक सियासी माहौल गरम रहा. अजमेर में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों दल अपने-अपने पार्षदों के समर्थन का दावा कर रहे हैं. 

बीजेपीव और कांग्रेस आमने-सामने

कांग्रेस की किरण गढ़वाल और बीजेपी की अनामिका शर्मा आमने-सामने हैं. दोनों ही पार्टियों को यहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की जरूरत पड़ेगी.  80 वार्डों वाले अजमेर नगर निगम के चुनावों के नतीजों में बीजेपी के 32, कांग्रेस के 37 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. अब चुनाव में 41 के मैजिक फिगर और 11 निर्दलीय पार्षदों के रुख पर सभी की नजर है. आज मेयर के लिए होने वाली वोटिंग में इन निर्दलीय पार्षदों की भूमिका किसी किंगमेकर से कम नहीं है. एक तरफ बीजेपी अपना बोर्ड बनाने का दावा ठोक रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है. हालांकि. शाम को आने वाले नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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