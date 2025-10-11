अजमेर के जेएलएन अस्पताल में हंगामा, महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग मरीज को मारे थप्पड़

राजस्थान के अजमेर में राजकीय जवाहरलाल नेहरु अस्पताल में शुक्रवार को उस समय हंगामा खडा हो गया, जब एक बुजुर्ग मरीज का कंधा अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के कंधे से टकरा गया. बुजुर्ग के माफ़ी मांगने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर बुजुर्ग को पीटती रहीं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कम्प मच गया.

अस्पताल प्रबन्धन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के साथ ही बाकी स्टाफ से पूछताछ जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अस्पताल में दवाई लेने आया था, तभी अचानक गलती से उसका कंधा अस्पताल में तैनात महिला रेजिडेंट डॉक्टर से टकरा गया. जिसे डॉक्टर आग बबूला हो गयी, और बुजुर्ग को बुरी तरह पीटने लगीं. वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग को बचने का प्रयास किया लेकिन महिला डाक्टर बुजुर्ग को चांटे जड़ती रही. अनजाने में हुई अपनी गलती समझकर बुजुर्ग डाक्टर से माफ़ी मांगने लगा लेकिन महिला डाक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उसे लगातार पीटती रही.

अस्पताल प्रबंधन ने शुरू की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई और घटना की जानकारी ली. अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अनुशासनहीनता और मरीजों या परिजनों से दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने संबंधित यूनिट से रिपोर्ट मांगी है.

डॉक्टरों से जवाब तलब किया गया

महिला रेजिडेंट समेत संबंधित अन्य डॉक्टरों से जवाब तलब किया गया है. सिक्योरिटी गार्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान लिए जा रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में रेजिडेंट महिला डॉक्टर अपनी एक दूसरी साथी के साथ दिखाई दे रही है. बुजुर्ग को पीटने का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है