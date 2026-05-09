अजमेर दरगाह मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला, हिंदू-मुस्लिम पक्ष के 4 पक्षकारों को दी मंजूरी

राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है. जहां, दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताते हुए वहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग से संबंधित मुकदमे में अजमेर की जिला अदालत ने पक्षकार बनाए जाने की अर्जियों पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने चार अर्जियों को मंजूरी देते हुए उन्हें मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दी है.

इनमें तीन अर्जियां मुस्लिम पक्ष की ओर से और एक हिंदू पक्ष की ओर से शामिल है. वहीं अदालत ने नौ अन्य अर्जियों को खारिज कर दिया है और खारिज की गई प्रत्येक अर्जी पर 30-30 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि यह राशि एक महीने के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए.

दीवान और खादिमों को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति

जिला अदालत ने अपने फैसले में दरगाह के दीवान और खादिमों की दो संस्थाओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह को भी पक्षकार बनने की मंजूरी दी गई है. खादिमों की दोनों संस्थाओं ने पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अदालत ने इन अर्जियों समेत अन्य आवेदनों पर सुनवाई की. खादिमों की संस्थाओं की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने दलीलें पेश की थीं.

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मूल वादी और हिंदू सेना ने फैसले पर जताई असहमती

अब इस मूल मुकदमे में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी. हालांकि मूल वादी और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला अदालत के फैसले पर असहमति जताई है. उनका कहना है कि अनावश्यक पक्षकारों को जोड़ने से मूल मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को दरगाह एक्ट के तहत मामले में पैरवी करने का अधिकार नहीं है और हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह भी गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं खादिमों की संस्थाओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. उनके अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह का कहना है कि जो खादिम सालों से दरगाह से जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है.

विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह पर दायर किया था मुकदमा

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था. उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से दरगाह का सर्वे कराने और वहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की थी. हिंदू सेना की ओर से अधिवक्ता विजय शर्मा ने अदालत में यह पक्ष रखा था.

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