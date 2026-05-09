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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: अजमेर दरगाह मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला, हिंदू-मुस्लिम पक्ष के 4 पक्षकारों को दी मंजूरी

Rajasthan News: अजमेर दरगाह मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला, हिंदू-मुस्लिम पक्ष के 4 पक्षकारों को दी मंजूरी

Rajasthan News In Hindi: अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह मामले में हिंदु पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग पर अदालत ने चार अर्जियों को मंजूरी देते हुए उन्हें पक्षकार बनने की अनुमति दी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 May 2026 11:24 AM (IST)
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राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है. जहां, दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताते हुए वहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग से संबंधित मुकदमे में अजमेर की जिला अदालत ने पक्षकार बनाए जाने की अर्जियों पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने चार अर्जियों को मंजूरी देते हुए उन्हें मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दी है.

इनमें तीन अर्जियां मुस्लिम पक्ष की ओर से और एक हिंदू पक्ष की ओर से शामिल है. वहीं अदालत ने नौ अन्य अर्जियों को खारिज कर दिया है और खारिज की गई प्रत्येक अर्जी पर 30-30 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि यह राशि एक महीने के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए.

दीवान और खादिमों को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति

जिला अदालत ने अपने फैसले में दरगाह के दीवान और खादिमों की दो संस्थाओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह को भी पक्षकार बनने की मंजूरी दी गई है. खादिमों की दोनों संस्थाओं ने पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अदालत ने इन अर्जियों समेत अन्य आवेदनों पर सुनवाई की. खादिमों की संस्थाओं की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने दलीलें पेश की थीं.

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मूल वादी और हिंदू सेना ने फैसले पर जताई असहमती

अब इस मूल मुकदमे में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी. हालांकि मूल वादी और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला अदालत के फैसले पर असहमति जताई है. उनका कहना है कि अनावश्यक पक्षकारों को जोड़ने से मूल मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को दरगाह एक्ट के तहत मामले में पैरवी करने का अधिकार नहीं है और हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह भी गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं खादिमों की संस्थाओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. उनके अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह का कहना है कि जो खादिम सालों से दरगाह से जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है.

विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह पर दायर किया था मुकदमा

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था. उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से दरगाह का सर्वे कराने और वहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की थी. हिंदू सेना की ओर से अधिवक्ता विजय शर्मा ने अदालत में यह पक्ष रखा था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 May 2026 11:24 AM (IST)
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Ajmer Dargah RAJASTHAN NEWS
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