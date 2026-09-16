निकाय चुनाव के बाद अजमेर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, 37 पार्षदों को भेजा कर्नाटक

राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अजमेर नगर निगम में पार्षदों को अपने-अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने पार्षदों को राजस्थान से बाहर भेजने का फैसला किया है. कांग्रेस के 37 पार्षदों को फ्लाइट से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने पार्षदों को कर्नाटक भेजा है, ताकि निकाय चुनाव के दौरान खरीद-फरोख्त और क्रॉस वोटिंग की किसी भी संभावना से बचा जा सके. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पार्टी ने अपने पार्षदों को वहां रखने का फैसला किया है. कांग्रेस खेमे के साथ दो निर्दलीय पार्षदों को भी बेंगलुरु भेजे जाने की खबर है.

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अजमेर नगर निगम में किसके पास कितने पार्षद?

अजमेर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं. चुनाव में बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली है. वहीं कांग्रेस के खाते में 32 सीटें आई हैं, जबकि 11 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है.

बीजेपी ने भी पार्षदों को रिसॉर्ट में रखा

कांग्रेस के पार्षदों को बेंगलुरु भेजे जाने के बीच बीजेपी ने भी अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी है. बीजेपी ने अपने पार्षदों को किशनगढ़ के नजदीक एक रिसॉर्ट में रखा हुआ है. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के दौरान उसके पार्षद एकजुट रहें और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की स्थिति न बने.

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दूसरे जिलों के पार्षद भी भेजे जाने की चर्चा

अजमेर के अलावा राजस्थान के कुछ अन्य जिलों के पार्षदों को भी कर्नाटक भेजे जाने की खबर सामने आ रही है. निकाय चुनाव में बहुमत के आंकड़े और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका को देखते हुए आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.