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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननिकाय चुनाव के बाद अजमेर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, 37 पार्षदों को भेजा कर्नाटक

निकाय चुनाव के बाद अजमेर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, 37 पार्षदों को भेजा कर्नाटक

अजमेर निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस ने खरीद-फरोख्त और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने 37 पार्षदों को बेंगलुरु भेजा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अजमेर नगर निगम में पार्षदों को अपने-अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने पार्षदों को राजस्थान से बाहर भेजने का फैसला किया है. कांग्रेस के 37 पार्षदों को फ्लाइट से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने पार्षदों को कर्नाटक भेजा है, ताकि निकाय चुनाव के दौरान खरीद-फरोख्त और क्रॉस वोटिंग की किसी भी संभावना से बचा जा सके. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पार्टी ने अपने पार्षदों को वहां रखने का फैसला किया है. कांग्रेस खेमे के साथ दो निर्दलीय पार्षदों को भी बेंगलुरु भेजे जाने की खबर है.

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अजमेर नगर निगम में किसके पास कितने पार्षद?

अजमेर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं. चुनाव में बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली है. वहीं कांग्रेस के खाते में 32 सीटें आई हैं, जबकि 11 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है.

बीजेपी ने भी पार्षदों को रिसॉर्ट में रखा

कांग्रेस के पार्षदों को बेंगलुरु भेजे जाने के बीच बीजेपी ने भी अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी है. बीजेपी ने अपने पार्षदों को किशनगढ़ के नजदीक एक रिसॉर्ट में रखा हुआ है. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के दौरान उसके पार्षद एकजुट रहें और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की स्थिति न बने.

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दूसरे जिलों के पार्षद भी भेजे जाने की चर्चा

अजमेर के अलावा राजस्थान के कुछ अन्य जिलों के पार्षदों को भी कर्नाटक भेजे जाने की खबर सामने आ रही है. निकाय चुनाव में बहुमत के आंकड़े और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका को देखते हुए आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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