अजमेर में अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर आई बांग्लादेशी महिला, पूछताछ में अवैध घुसपैठ की बात कबूली

राजस्थान के अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई कृष्णगंज थाना पुलिस और सीआईडी (स्पेशल ब्रांच) की संयुक्त टीम ने की. मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) हर्षवर्धन अग्रवाल ने दी.

पूछताछ में महिला ने अवैध तरीके से सीमा पार करने की बात की स्वीकार

एसपी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला अजमेर में रह रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए कृष्णगंज थाना पुलिस और सीआईडी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और महिला को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने बताया कि हिरासत में ली गई महिला की पहचान 28 साल की मीम अख्तर, पुत्री अब्दुल सत्तार, के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में वह बांग्लादेश के ढाका जिले की निवासी पाई गई. पूछताछ के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि वह भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर भारत आई थी.

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महिला के भारत आने के उद्देश्य और संगठित नेटवर्क की जांच जारी

फिलहाल पुलिस और सीआईडी की टीम महिला से गहन पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि वह भारत किस उद्देश्य से आई थी, अजमेर में किन लोगों के संपर्क में थी और क्या उसका किसी संगठित नेटवर्क से संबंध है. साथ ही उसके संपर्क में रहे अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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