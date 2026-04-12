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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'शांतिदूत ऐसे कमजोर होंगे तो...', ईरान-US वार्ता हुई फेल तो पाकिस्तान पर भड़के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती

'शांतिदूत ऐसे कमजोर होंगे तो...', ईरान-US वार्ता हुई फेल तो पाकिस्तान पर भड़के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती

Iran America Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है. इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (एआईएससी) के अध्यक्ष सैयद नसुरुद्दीन ने प्रतिक्रिया दी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Apr 2026 02:02 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फेल हो गई है. दोनों देश किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे. इसकी जानकारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी है. इस बीच भारत में इस शांति वार्ता में कुछ समझौता न होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. 

इसी क्रम में अजमेर के ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (एआईएससी) के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब शांतिदूत कमजोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे ही विफल होती हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश को शांतिदूत बनाया गया. जिसका बहुत पुराना काला अध्याय दुनिया के सामने मौजूद है. किस तरह से उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और समर्थन दिया. वही आज शांति के दूत बने हुए हैं. 

'अमेरिका की नीयत खराब रही है'

इससे पता लग रहा है कि अमेरिका कैसे लोगों का सहयोग मांग रहा है. उसकी नीयत शुरू से ही खराब रही है. उन्होंने कहा कि इस जगह पर अगर भारत शांति के दूत के रूप में होता तो मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ कोई न कोई समझौता हो जाता. 

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के मंत्रियों का आव-भाव ऐसा था जैसे उन्होंने बहुत बड़े बादशाह को बुला लिया हो. उसके पीछे हाथ बांध कर घूम रहे हैं. इस वार्ता के विफल होने का सबसे कारण यही है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर देश को वार्ता के लिए शांतिदूत बनाया गया, जिसका बैकग्राउंड शुरू से ही खराब रहा है. 

पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में है- सैयद नसुरुद्दीन

उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि यह वार्ता सफल हो जाए क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में है. पूरी दुनिया को अमेरिका और इजरायल ने इस युद्ध में झोंक दिया है. आगे देखना होगा कि क्या होता है यह वार्ता तो विफल हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें: हुक्का-पानी बंद जैसे आदेश स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लघंन, खाप पंचायत के फरमान पर बोला हाई कोर्ट

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Iran America War Ajmer News Iran Israel War Iran ISRAEL RAJASTHAN NEWS Iran America
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