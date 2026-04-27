एंटी गैंगस्टर फोर्स की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग के दो सहयोगी गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ जयपुर की टीम ने करधनी इलाके में दबिश देकर दो फरार हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सुजानगढ़ फायरिंग प्रकरण में तीन साल से फरार कृष्ण सिंह राजपूत (31) निवासी चुरू और 27 आपराधिक मामलों में वांछित लक्ष्मण सिंह सिसोदिया (34) निवासी कुचामन शामिल हैं.

यह कार्रवाई एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन और डीएसपी रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई. राज्यभर में संगठित और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सूचना मिलने पर एजीटीएफ टीम ने करधनी क्षेत्र में घात लगाकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया.

गोदारा-चारण गैंग के इशारे पर करता था रंगदारी वसूली

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि कृष्ण सिंह कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के सीधे संपर्क में था और उनके इशारे पर कारोबारियों को धमकाने का काम करता था. पूर्व में परबतसर में हत्या के मामले में जेल जा चुका यह आरोपी रिहाई के बाद गैंग के लिए सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वैलर्स शोरूम में फायरिंग की घटना में शामिल हुआ.

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इस मामले में वर्ष 2023 में प्रकरण दर्ज हुआ था और तब से आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिपकर फरारी काट रहा था. दूसरे आरोपी लक्ष्मण सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, चेन स्नेचिंग सहित कुल 27 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गैंग नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद, पूछताछ जारी

एजीटीएफ की टीम दोनों आरोपियों से गिरोह के नेटवर्क और भविष्य की साजिशों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान गैंग के अन्य सदस्यों और मददगारों के बारे में बड़े खुलासे हो सकते हैं. यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस के संगठित अपराध के खिलाफ जारी अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. एजीटीएफ का यह ऑपरेशन गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है.

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