हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को लू से बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइट में दी जा रही आइसक्रीम!

कोटा: बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को लू से बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइट में दी जा रही आइसक्रीम!

Kota Abheda Biological Park: कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पार्क में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बाड़ों में फव्वारे, ग्रीन नेट और कूलर से तापमान नियंत्रित.

राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से आम जनता के साथ-साथ वन्यजीव भी परेशान हैं. ऐसे में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पार्क में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है, मानो उनके लिए 'समर स्पेशल केयर प्लान' चलाया जा रहा हो.

यहां शाकाहारी वन्यजीवों के लिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और आइसक्रीम जैसी चींजें शामिल की गई हैं ताकि उनके शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके. इसके अलावा वन्यजीवों के  पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पाउडर जैसी चीजें मिलाईं जा रही हैं. उन्हें फव्वारे और पानी की बौछार चलाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है. 

उत्तराखंड में बढ़ी मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं, 19 दिन में 6 की मौत, जंगल में न जाने की सलाह

वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं?

पार्क के भालुओं को गर्मी से बचाने के लिए फ्रूट आइसक्रीम,तरबूज और खरबूजे खिला रहे हैं, जिन्हें वो बड़े चाव से खा रहे हैं. वहीं, शेर और तेंदुओं को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके बाड़ों में लगातार फव्वारे और पानी बौछार चलाए जा रहे हैं. सुबह के समय उन्हें नहलाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि तेज तापमान का असर कम हो सके. पार्क एडमिनिस्ट्रेशन ने जानवरों के केज और ओपन एरिया में ग्रीन नेट लगाकर धूप से बचाव किया है. इसके अलावा फॉगर, डक्टिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर की मदद से पूरे परिसर का तापमान नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है. नाइट शेल्टर में कूलर और डक्ट सिस्टम लगाए गए हैं ताकि रात में भी वन्यजीवों को राहत मिलती रहे.

वन्यजीव चिकित्सक डॉ. त्रिलोक गोचर ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है. शाकाहारी वन्यजीवों को खीरा और ककड़ी दी जा रही है, जबकि पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज मिलाया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके. भीषण गर्मी के दौर में वन विभाग की यह पहल वन्यजीवों के लिए राहत बनकर सामने आई है और पार्क में जानवरों की खास देखभाल चर्चा का विषय बनी हुई है. 

'हर जिले में रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे', उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष पर CM धामी का ऐलान

और पढ़ें

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 25 May 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
KOTA RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा: बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को लू से बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइट में दी जा रही आइसक्रीम!
कोटा: बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को लू से बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइट में दी जा रही आइसक्रीम!
राजस्थान
राजस्थान में गर्मी ने किया बेहाल! श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री, बारिश पर आया बड़ा अपडेट
राजस्थान में गर्मी ने किया बेहाल! श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री, बारिश पर आया बड़ा अपडेट
राजस्थान
कोटा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 14.5 लाख की खेप जब्त की, 5 तस्कर गिरफ्तार
कोटा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 14.5 लाख की खेप जब्त की, 5 तस्कर गिरफ्तार
राजस्थान
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
Advertisement

वीडियोज

US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल
महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल
विश्व
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
बिजनेस
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
ट्रेंडिंग
Viral Video: और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश
और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget