कोटा: बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को लू से बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइट में दी जा रही आइसक्रीम!
Kota Abheda Biological Park: कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पार्क में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं.
- बाड़ों में फव्वारे, ग्रीन नेट और कूलर से तापमान नियंत्रित.
राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से आम जनता के साथ-साथ वन्यजीव भी परेशान हैं. ऐसे में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पार्क में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है, मानो उनके लिए 'समर स्पेशल केयर प्लान' चलाया जा रहा हो.
यहां शाकाहारी वन्यजीवों के लिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और आइसक्रीम जैसी चींजें शामिल की गई हैं ताकि उनके शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके. इसके अलावा वन्यजीवों के पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पाउडर जैसी चीजें मिलाईं जा रही हैं. उन्हें फव्वारे और पानी की बौछार चलाकर ठंडक पहुंचाई जा रही है.
उत्तराखंड में बढ़ी मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं, 19 दिन में 6 की मौत, जंगल में न जाने की सलाह
वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं?
पार्क के भालुओं को गर्मी से बचाने के लिए फ्रूट आइसक्रीम,तरबूज और खरबूजे खिला रहे हैं, जिन्हें वो बड़े चाव से खा रहे हैं. वहीं, शेर और तेंदुओं को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके बाड़ों में लगातार फव्वारे और पानी बौछार चलाए जा रहे हैं. सुबह के समय उन्हें नहलाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि तेज तापमान का असर कम हो सके. पार्क एडमिनिस्ट्रेशन ने जानवरों के केज और ओपन एरिया में ग्रीन नेट लगाकर धूप से बचाव किया है. इसके अलावा फॉगर, डक्टिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर की मदद से पूरे परिसर का तापमान नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है. नाइट शेल्टर में कूलर और डक्ट सिस्टम लगाए गए हैं ताकि रात में भी वन्यजीवों को राहत मिलती रहे.
वन्यजीव चिकित्सक डॉ. त्रिलोक गोचर ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है. शाकाहारी वन्यजीवों को खीरा और ककड़ी दी जा रही है, जबकि पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज मिलाया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके. भीषण गर्मी के दौर में वन विभाग की यह पहल वन्यजीवों के लिए राहत बनकर सामने आई है और पार्क में जानवरों की खास देखभाल चर्चा का विषय बनी हुई है.
'हर जिले में रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे', उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष पर CM धामी का ऐलान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL