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राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बदलेगी सियासी तस्वीर?

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनावों को लेकर भी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है. AAP ने सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ लड़ने की घोषणा की है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का ऐलान किया है. आप के प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि अभी जो शहरी निकाय चुनाव हुआ उसमें पार्टी ने 12 के अंदर बोर्ड बनाए और एक बहुत अच्छी शुरुआत हमने राजस्थान में की है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का जो प्यार मिला है उसी को देखते हुए पंचायती राज चुनाव में भी पार्टी ने उतरने का मन बनाया है.

AAP नेता विश्वेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''पंचायत चुनाव में सभी वार्डों पर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे. सभी 41 जिला परिषद, लगभग 452 हमारे पंचायत समिति हैं जिनमें प्रधान बनने हैं, उनके सभी वार्डों पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.'' 

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पंचायत चुनाव में टिकट को लेकर AAP का क्यूआर कोड

उन्होंने टिकट लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को लेकर भी अपनी तैयारियों को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि अप्लाई करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वेब फॉर्म बनाया है उसके लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है. जो टिकट लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके सामने एक गूगल फॉर्म वेब फॉर्म आ जाएगा और उससे उसकी जानकारी हमारे तक आ जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लीगल टीम उसको देखेगी, समझेगी और फिर टिकट के योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी को 42 सीटें मिलीं- विश्वेंद्र सिंह

विश्वेंद्र सिंह ने शहरी निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए फिर कहा कि 12 की जीत राजस्थान की ऐतिहासिक जीत है क्योंकि जहाँ लोग कभी बीजेपी को बदल देते हैं, कभी कांग्रेस को बदल देते हैं. राजस्थान में कई बार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हुई लेकिन कभी बन नहीं पाया. पहली बार ऐसा मौका हुआ कि पूरी लोकसभा के अंदर एक बदलाव की लहर है. उन्होंने झालावाट लोकसभा का जिक्र करते हुए कहा कि एक लोकसभा का एरिया छोटा नहीं होता, लगभग 25 लाख से आसपास वोटर्स होते हैं. वहां पर आम आदमी पार्टी को 42 सीटें मिली हैं. 

राजस्थान में 2028 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी आप!

उन्होंने आगे बताया कि झालावाड़ में एक सीट है. झालारा पाटन से हमारी पांच सीटें हैं. पिंडावा से हमारी पांच सीटें आई हैं. तो उस लोकसभा से 42 सीटें आई हैं. तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर की शुरुआत हो चुकी है और वो बदलाव अब पूरे राजस्थान में आएगा. उन्होंने ये भी कहा कि आप हर चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी. पार्टी की स्थिति अच्छी है और हर दिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने 2028 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ने की बात कही.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 21 Sep 2026 08:14 PM (IST)
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