डूंगरपुर निकाय चुनाव: 39 बूथों पर 65% मतदान, बूथ 9 का EVM बदला गया

राजस्थान के डूंगरपुर में नगर निकाय आम चुनाव 2026 के प्रथम चरण का मतदान बुधवार (9 सितंबर) को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. नगर परिषद डूंगरपुर के 38 वार्डों के लिए बनाए गए 39 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान समाप्त होने तक 23,633 मतदाताओं ने वोट डाला और कुल 65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

मतदान को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही दिखाई दी. जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान और जिला पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया.

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बूथ नंबर 9 पर EVM में आई तकनीकी खराबी

मतदान के दौरान बूथ नंबर 9 पर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी सामने आने से कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई. प्रशासनिक जानकारी के अनुसार खराब कंट्रोल यूनिट की आईडी MPC_13872 थी.

तकनीकी समस्या सामने आने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खराब कंट्रोल यूनिट को बदल दिया. इसके स्थान पर नई कंट्रोल यूनिट MPC_16106 लगाई गई. नई यूनिट लगाने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मतदान फिर से सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया.

प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान कर दिया गया और मतदान प्रक्रिया को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाया गया. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराया गया.

कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

प्रथम चरण के मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने नगर परिषद क्षेत्र के अलग-अलग मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाए. मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए.

अधिकारियों ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को लेकर किसी भी मतदाता के मन में किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए. प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्बाध और सहज तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए.

पेयजल से लेकर छाया तक, बूथों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, विद्युत, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर सुगम पहुंच और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. अधिकारियों ने मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए कि किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

मतदान प्रतिशत में लगातार हुआ इजाफा

नगर परिषद डूंगरपुर के 39 मतदान केंद्रों पर सुबह से शाम तक मतदान प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 10 बजे तक कुल 5,360 मतदाताओं ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 14.74% रहा. दोपहर 1 बजे तक कुल 14,282 मतदाताओं ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 39.28% रहा. दोपहर 3 बजे तक कुल 19,128 मतदाताओं अपने मत का प्रयोग किया जिससे मतदान प्रतिशत बढ़कर 52.61% हो गया. अंत: शाम 6 बजे तक में कुल 23,633 मतदाताओं ने मतदान किया जिससे कुल मतदान प्रतिशत बढ़कर 65 प्रतिशत तक पहुंच गया. इस तरह मतदान समाप्त होने तक नगर परिषद डूंगरपुर के 38 वार्डों में कुल 65 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ.

दिव्यांग माया यादव ने पहली बार किया मतदान

नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 3 की दिव्यांग मतदाता माया यादव, पुत्री रामलाल यादव ने पहली बार मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई. मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई सुगम और सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के चलते माया यादव ने बिना किसी बाधा के मतदान किया. पहली बार मतदान करने को लेकर उनमें उत्साह नजर आया.

माया यादव की यह पहल दिव्यांग मतदाताओं के साथ-साथ पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के लिए भी प्रेरणादायक रही. मतदान केंद्रों पर इस तरह की सुविधाओं का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान अवसर उपलब्ध कराना रहा.

शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन ने जताया संतोष

वहीं, नगर परिषद क्षेत्र में मतदान के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने वाले अधिकारियों, मतदान कार्मिकों, पुलिसकर्मियों और मतदाताओं का आभार जताया.

प्रशासन की ओर से कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं. मतदान के दौरान सामने आई EVM की तकनीकी समस्या का भी तत्काल समाधान कर मतदान प्रक्रिया को सुचारू रखा गया.

नगर परिषद डूंगरपुर के 38 वार्डों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी निभाई. अब चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं.

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