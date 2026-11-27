राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने फर्जी मेडिकल डिग्रियां तैयार कर लोगों को डॉक्टर बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान समेत चार राज्यों में फैला हुआ था. हैरानी की बात यह है कि गिरोह की मदद से सिर्फ 11वीं पास एक युवक भी MBBS डॉक्टर बन गया और अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने लगा. इतना ही नहीं, वह खुद को गायनेकोलॉजिस्ट बताकर महिलाओं की सोनोग्राफी तक कर रहा था. SOG ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी MBBS, MD और DMRD की डिग्रियां तैयार करता था. इसके बाद इन डिग्रियों को संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करवाया जाता था, ताकि दस्तावेजों की जांच में वे असली नजर आएं. इसी फर्जीवाड़े के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर अस्पतालों में नौकरी हासिल की जाती थी.

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राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम करौली निवासी रामकिशोर महावर का सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, रामकिशोर महज 11वीं पास है, लेकिन उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर MBBS, गायनेकोलॉजी में MD और DMRD की डिग्री हासिल कर ली. उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया. इसके बाद राजस्थान और दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर बनकर काम किया. दिल्ली के एक अस्पताल में वह गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए रोजाना करीब 15 से 20 महिलाओं की सोनोग्राफी कर रहा था.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होती थी फर्जी डिग्री

जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह ने सोशल मीडिया को अपना जरिया बनाया था. फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था. अलग-अलग राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए फर्जी डिग्रियां तैयार करवाने से लेकर विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड करवाने तक का पूरा इंतजाम किया जाता था. गिरोह ने करीब 300 लोगों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने का दावा किया है.

SOG ने पश्चिम बंगाल निवासी सत्यजीत पाणिग्रही को मुंबई से, मध्य प्रदेश के मनीष मांझी को ग्वालियर से और उत्तर प्रदेश के खुर्शीद तौफीक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सत्यजीत डिग्रियां उपलब्ध करवाने, मनीष ग्राहकों से संपर्क करने और खुर्शीद विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर फर्जी डिग्रियां अपलोड करवाने का काम करता था.

अब तक सैकड़ों लोगों को बांटी गई फर्जी डिग्री

फिलहाल SOG इस गिरोह से डिग्रियां हासिल करने वाले लोगों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्जी डिग्रियों के दम पर कितने लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.

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