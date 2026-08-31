तरनतारन में ‘धड़क’ जैसा खूनी खेल, गुस्साए भाइयों ने की जीजा की हत्या

पंजाब के तरनतारन से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, जिसने ‘धड़क’ फिल्म की कहानी की याद दिला दी है. इस फिल्म में प्रेम विवाह के बाद लड़की के भाइयों ने प्रेमी की हत्या कर दी थी. कुछ ऐसा ही तरनतारन में देखने को मिल रहा है. यहां तरनतारन के बस स्टैंड के पास कुछ युवकों ने तेजधार हथियारों से एक युवक की हत्या कर दी. दावा किया जा रहा है कि प्रेम विवाह करने से गुस्साए भाइयों ने ही साजिश के तहत लड़के की हत्या कर दी.

पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. मृतक की पहचान जगजीत सिंह (20) पुत्र तरसेम सिंह, निवासी गांव कद्द गिल, जिला तरनतारन के रूप में हुई है.

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क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक, करीब एक महीने पहले जगजीत सिंह द्वारा नरंगाबाद की एक लड़की को घर से भगाकर ले जाने की बात सामने आई थी. दोनों करीब एक महीने से कथित तौर पर एक साथ रह रहे थे. रविवार को लड़की की मां दोनों से मिलने पहुंची थी. मुलाकात के बाद जगजीत सिंह लड़की की मां को मोटरसाइकिल पर जब बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था तभी उसकी हत्या को अंजाम दिया गया. आरोप है कि जैसे ही जगजीत लड़की की मां के साथ तरनतारन बस स्टैंड के पास पहुंचा, पहले से बनाई गई योजना के तहत जगजीत को रास्ते में रोक लिया गया और उस पर हमला कर दिया गया.

दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या

दिनदहाड़े सड़क के बीच ही चाकू और किरचों से बेरहमी से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. मृतक के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जगजीत की हत्या लड़की के भाइयों द्वारा की गई है.जगजीत सिंह डी.जे. का काम करता था.

पीड़ित के पिता तरसेम सिंह ने पुलिस को बताया कि जगजीत जब अपने नानी के यहां नौरंगाबाद में रह रहा था तब उसकी गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था. लड़की के परिवारवाले इसके खिलाफ थे, जिसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली.

प्रेम से गुस्साए भाइयों ने इस हत्या को अंजाम दिया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना सिटी तरनतारन की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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