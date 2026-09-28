Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबExplained: 'भूत', रेप और सुसाइड की अफवाह ने कैसे पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी को हिला दिया?

Explained: 'भूत', रेप और सुसाइड की अफवाह ने कैसे पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी को हिला दिया?

पंजाब पुलिस जांच रही है कि क्या दोनों घटनाओं को किसी बाहरी ताकत ने अंजाम दिया. पुलिस ने कहा है कि वे सभी पहलुओं पर काम कर रहे. फिलहाल, LPU में हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 28 Sep 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की दो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हिंसक बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LP)U ने 10 दिन के लिए क्लासेज सस्पेंड कर दी हैं. मिड-टर्म एग्जाम भी टाल दिए हैं. कैंपस में 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और छात्रों को घर जाने की इजाजत दे दी गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DGP को मौके पर भेजकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. पंजाब में महज 48 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ, वो सोशल मीडिया की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है...

चिटकारा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ?

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
LPU Students Protest LIVE: एलपीयू में इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज के बाद तनाव, 10 दिन के लिए क्लास बंद
Live Updates: एलपीयू में इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज के बाद तनाव, 10 दिन के लिए क्लास बंद
पंजाब
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
पंजाब
LPU में बवाल, कल से अब तक क्या-क्या हुआ? जानें 10 बड़ी बातें
LPU में बवाल, कल से अब तक क्या-क्या हुआ? जानें 10 बड़ी बातें
पंजाब
पंजाब: LPU में 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल, इंटरनेट बंद, एग्जाम भी सस्पेंड
पंजाब: LPU में 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल, इंटरनेट बंद, एग्जाम भी सस्पेंड

25 सितंबर की रात से चिटकारा यूनिवर्सिटी के कैंपस में अजीब चीजें होने लगीं. छात्रों के वॉट्सऐप और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे कि गर्ल्स हॉस्टल से चीखें सुनाई दे रही हैं, दो लड़कियां लापता हैं और हॉस्टल का एक कमरा भूतिया है.

ये अफवाहें 2019 में एक एलुमनस की कथित आत्महत्या से जुड़ी थीं जिसका 'भूत' अब भी उस कमरे में दिखने का दावा किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई गई.

पंजाब पुलिस के मुताबिक, असल में कुछ छात्रों ने स्पीकर पर हॉरर साउंड बजाया था, जिससे ये अफवाह शुरू हुई. फिर जब वार्डन ने कमरों की जांच की तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अफवाह कैंपस में फैल चुकी थी. छात्रों ने ये भी दावा किया कि 24 सितंबर की सुबह एक एंबुलेंस कैंपस में आई थी.

यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि वो एंबुलेंस एक छात्रा को अस्पताल से वापस लाने आई थी, किसी की मौत नहीं हुई थी. कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि एक 'पंडित जी' गर्ल्स हॉस्टल आए थे, जिस पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो असल में एक छात्रा के पिता थे.

25 सितंबर 2026 की देर रात सैकड़ों छात्र कैंपस में जमा हो गए और प्रशासन से जवाब मांगने लगे. हंगामा इतना बढ़ा कि छात्रों ने पुलिस की दो गाड़ियां तोड़ दीं और कैंपस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि जो छात्र लापता लड़कियों की बात कर रहे थे, उनमें से किसी के पास उनका नाम, फोटो या रोल नंबर तक नहीं था.

 

25 सितंबर 2026 की देर रात सैकड़ों छात्र कैंपस में जमा हो गए
25 सितंबर 2026 की देर रात सैकड़ों छात्र कैंपस में जमा हो गए

LPU में कैसे बेकाबू हुए हालात?

चिटकारा के ठीक 24 घंटे बाद 26 सितंबर 2026 की रात LPU के कैंपस में सोशल मीडिया पर खबर फैली कि G3 हॉस्टल के रूम नंबर 504 में एक छात्रा के साथ बाहरी व्यक्ति ने रेप किया और छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रों का दावा था कि वार्डन को घटना की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

27 सितंबर 2026 दोपहर करीब 1 बजे हजारों छात्र गर्ल्स हॉस्टल के पास जमा हो गए. देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया. छात्रों ने कैंपस की इमारतों में तोड़फोड़ की, आग लगाई और दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे (NH-44) को जाम कर दिया.

कुछ छात्र कैंपस में रखे MiG-23 विमान और टैंक पर चढ़ गए. 277 सितंबर की शाम जब पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की तो छात्रों ने पथराव किया. जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. दो पुलिस गाड़ियों में आग लगा दी गई और चार-पांच गाड़ियां बर्बाद हो गईं.

LPU ने साफ तौर पर कहा कि रेप और सुसाइड की खबरें झूठी और निराधार हैं. यूनिवर्सिटी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उस रूम की तीन छात्राओं ने बताया कि उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है.

 

LPU में देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया
LPU में देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया

तो फिर दोनों घटनाओं में क्या एक जैसा है?

दोनों यूनिवर्सिटी की घटनाओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों जगह अफवाहें सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए फैलीं. दोनों जगह पुलिस और यूनिवर्सिटी को जवाब देने में देर हो गई. दोनों जगह छात्रों का गुस्सा सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कैंपस प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय से जमा नाराजगी भी फूट पड़ी.

पंजाब पुलिस के स्पेशल DGP परवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि दोनों घटनाएं फिलहाल अलग-अलग लगती हैं, लेकिन पुलिस इनका कनेक्शन तलाश रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं किसी ग्रुप या तत्व ने छात्रों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की.

परवीन कुमार ने कहा, 'दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों ने बाकी जगहों के छात्रों को भी नुकसान पहुंचाया है. पंजाब में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर नाराजगी पहले से मौजूद है. अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

पुलिस और प्रशासन ने क्या किया?

LPU में रेप की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है और SIT गठित की है. SIT में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ छात्रों के पांच प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं. पुलिस CCTV फुटेज और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है.

जालंधर रेंज के DIG नवीन सिंगला ने कहा कि छात्राओं का बयान दर्ज कर लिया गया है और मामले की पूरी जांच होगी.

पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने संयम बरता और छात्रों पर बल का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने यह भी बताया कि मौके से एक बाहरी व्यक्ति को वॉकी-टॉकी और हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है.

चिटकारा यूनिवर्सिटी में पुलिस ने अब तक छात्रों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन अफवाहें फैलाने वालों की पहचान के लिए जांच चल रही है. यूनिवर्सिटी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि बिना पुष्टि वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भरोसा न करें.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Punjab Politics LPU Punjab Assembly Election Punjab Election Bhagwant Maan AAP Punjab Assembly Election 2027 Punjab ElectioN 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
LPU Students Protest LIVE: एलपीयू में इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज के बाद तनाव, 10 दिन के लिए क्लास बंद
Live Updates: एलपीयू में इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज के बाद तनाव, 10 दिन के लिए क्लास बंद
पंजाब
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
पंजाब
LPU में बवाल, कल से अब तक क्या-क्या हुआ? जानें 10 बड़ी बातें
LPU में बवाल, कल से अब तक क्या-क्या हुआ? जानें 10 बड़ी बातें
पंजाब
पंजाब: LPU में 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल, इंटरनेट बंद, एग्जाम भी सस्पेंड
पंजाब: LPU में 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल, इंटरनेट बंद, एग्जाम भी सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
विश्व
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
भारतीय क्रिकेटर के लाखों के बैट ग्राउंड से हुए चोरी
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget