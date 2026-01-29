चंडीगढ़ नगर निगम को नया मेयर मिल गया है. बीजेपी के सौरभ जोशी को तिकोने मुकाबले में जीत हासिल हुई है और वे चंडीगढ़ के नए मेयर चुने गए हैं. मेयर पद के लिए हुई वोटिंग में बीजेपी ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए बाजी मार ली.

जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस भी मैदान में थीं लेकिन इस मुकाबले में जीत बीजेपी के खाते में गई.

कौन हैं सौरभ जोशी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सौरभ जोशी चंडीगढ़ की स्थानीय राजनीति में सक्रिय और मुखर नेता माने जाते हैं. वे लंबे समय से शहर के नागरिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं और बीजेपी संगठन में एक मेहनती पार्षद के रूप में उनकी पहचान है. उनकी जीत को बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है. अब उनसे उम्मीद है कि वे चंडीगढ़ के विकास, सफाई, ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

मेयर चुनाव में किस पार्टी को कितने मिले वोट

मेयर चुनाव में कुल वोटिंग के दौरान बीजेपी को 18 वोट, आप को 11 वोट और कांग्रेस को 7 वोट मिले. आप के प्रत्याशी योगेश ढींगरा को सौरभ जोशी ने हराया. यह मुकाबला तिकोना था, लेकिन बीजेपी की रणनीति और संख्या बल ने नतीजा उसके पक्ष में कर दिया. इस बार मेयर का चुनाव हाथ खड़े करके कराया गया.

पार्षदों से खुले तौर पर पूछा गया कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं और फिर उनसे दस्तखत भी करवाए गए. इस प्रक्रिया के कारण किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और हर पार्टी को उतने ही वोट मिले, जितने उसके पार्षदों की संख्या थी.

बीजेपी और आप के बीच हुआ सीनियर डिप्टी मेयर का मुकाबला

मेयर चुनाव के बाद कांग्रेस के सभी पार्षद नगर निगम हाउस से बाहर चले गए. इसके चलते सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आप के बीच रह गया. इस चुनाव में बीजेपी के जसमनप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए. उन्हें 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के मुनव्वर खान को 11 वोट प्राप्त हुए.

