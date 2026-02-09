पंजाब के इस मशहूर कॉलेज में बड़ी वारदात! लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर ली खुदकुशी

Punjab News: पंजाब के तरनतारन से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले के लॉ कॉलेज में उस समय हाहाकार मच गया, जब गोलियों की आवाज से पूरे कॉलेज में दहशत फैल गई. जानकारी के मुताबिक, एक नौजवान ने कॉलेज के अंदर दाखिल होकर एक छात्रा को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुदकुशी कर ली. इस दर्दनाक घटना में दोनों की मौत हो गई.

मृतक छात्रा की पहचान नौशहरा पन्नुआं की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई है. संदीप कौर लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इस घटना से पूरे कॉलेज में छात्रों में भारी डर का माहौल बन गया. वहीं, नौजवान की पहचान मल्लिया गांव के रहने वाले प्रिंस राज सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, प्रिंस ने कॉलेज में दाखिल होकर संदीप के माथे पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके तुरंत बाद प्रिंस ने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर जांच शुरू की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया. पुलिस ने घटना स्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच किसी विवाद या झगड़े की वजह सामने आ रही है, लेकिन मामले की पूरी सच्चाई और घटना के पीछे की वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा.

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई

कॉलेज प्रशासन और टीचर इस घटना से गहरे सदमे में हैं. कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को शांत रहने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कॉलेज परिसर में पुलिस पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है.