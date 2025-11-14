पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत का परचम लहराया है. 'आप' के हरमीत सिंह संधू ने जीत दर्ज की है. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर को 12091 वोटों से हरा दिया है. संधू को 42649 वोट मिले. अकाली दल की उम्मीदवार को 30558 वोट मिले. तीसरे नंबर पर खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थन वाले मनदीप सिंह खालसा रहे जिन्हें 19620 वोट मिले. कांग्रेस उम्मीदवार करणवीर सिंह चौथे स्थान पर रहे और उन्हें 15078 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को 6239 वोट मिले.

'आप' के पंजाब कार्यालय में जश्न का माहौल है. इस बीच AAP के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिसोदिया भी पार्टी दफ्तर में जश्न में शामिल हुए. उन्होंने जीत की खुशी में पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह सिंधू समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाई.

Chandigarh, Punjab: AAP leader Manish Sisodia, Punjab Incharge and former Deputy CM of Delhi, joins celebrations at the AAP Punjab office. pic.twitter.com/iXSI3rNMdJ — IANS (@ians_india) November 14, 2025

पंजाब की जनता ने बीजेपी-अकाली को नकारा- सिसोदिया

आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "मैं तरनतारन में आप के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं. तरनतारन सीट पर आप की जीत मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्टी के लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी उपलब्धि है. अगर गौर से देखें तो पंजाब की जनता ने एक बार फिर अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा को नकार दिया है.''

Chandigarh, Punjab: AAP leader Manish Sisodia says, "I want to congratulate all AAP workers and leaders for their hard work in Tarn Taran. Winning the Tarn Taran seat back for AAP is a big achievement personally for me, for Arvind Kejriwal, and for the party. If we look closely,… pic.twitter.com/QkcgBq5XxQ — IANS (@ians_india) November 14, 2025

तरनतारन उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को हुई वोटिंग

पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. निर्वाचन आयोग के आंकड़ो के मुताबिक यहां हुए उपचुनाव में 60.95 फीसदी वोटिंग हुई. इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे. साल 2022 के विधानसभा चुनावों में तरन तारन विधानसभा क्षेत्र में 65.81 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. बता दें कि 'आप' विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण यह उपचुनाव कराया गया.