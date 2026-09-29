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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: सरकारी कोठियों पर सियासी घमासान, चंडीगढ़ में रोके गए सुनील जाखड़

पंजाब: सरकारी कोठियों पर सियासी घमासान, चंडीगढ़ में रोके गए सुनील जाखड़

चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में पंजाब सरकार की सरकारी कोठियों को लेकर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ को मौके पर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने AAP सरकार पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में पंजाब सरकार की सरकारी कोठियों में आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब से बाहर के नेताओं के रहने का मुद्दा अब सियासी तकरार में बदलता दिख रहा है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पंजाब के सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से जुड़े AAP नेताओं के लिए किया जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ मंगलवार को सेक्टर 39 पहुंचे.

सुनील जाखड़ जब पंजाब सरकार की कोठियों की तरफ जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया. पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने सर्किट हाउस के बाहर गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. पुलिस ने जाखड़ को सेक्टर 39 की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी.

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इस दौरान जाखड़ ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह किसी तरह का विवाद खड़ा करने नहीं आए थे, बल्कि जिस जगह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहां जाकर स्थिति देखना चाहते थे.

सर्किट हाउस में कमरा बुक था- सुनील जाखड़

सुनील जाखड़ ने दावा किया कि उन्होंने चंडीगढ़ के सर्किट हाउस में एक कमरा बुक करवाया था. इसके बावजूद उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है. जाखड़ ने कहा कि अगर उन्होंने कमरा बुक कराया है तो उन्हें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

जाखड़ ने आरोप लगाया कि सरकार को पता है कि अगर वह अंदर जाएंगे तो वहां की स्थिति को सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि वह लोगों को यह बताना चाहते हैं कि किस तरह पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले को पंजाब के हित और सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा. उनका कहना है कि सरकारी कोठियां और दूसरे संसाधन किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए.

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विपक्ष के निशाने पर AAP सरकार

सेक्टर 39 की सरकारी कोठियों को लेकर पहले से ही विपक्ष और पंजाब सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. अब सुनील जाखड़ को मौके पर जाने से रोके जाने के बाद यह मामला और गरमा गया है. बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

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Published at : 29 Sep 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Sunil Jakhar PUNJAB NEWS
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