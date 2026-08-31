'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा

शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वारिस पंजाब दे पर निशाना साधते हुए उसे वायरस बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि वारिस पंजाब दे से जुड़े लोग पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे और अब इस संगठन के साथ नजर आ रहे हैं. सुखबीर बादल ने कहा कि इसका मकसद पंजाब की सेवा करना नहीं, बल्कि अकाली दल और बादल परिवार को कमजोर करना है.

सुखबीर बादल ने कहा, "जो अपने आप को वारिस कहने वाले हैं, ये नए-नए निकले हैं. ये सभी उनके साथ मिले हुए हैं. आप इनकी तस्वीरें देख लीजिए. मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप वारिस पंजाब दे की रैली की तस्वीरें ले लीजिए और 5 साल पहले आम आदमी पार्टी की रैलियों की तस्वीरें ले लीजिए. वही लोग वहां भी थे और वही लोग अब यहां भी हैं."

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‘इनका मकसद अकाली दल को हराना है’

सुखबीर बादल ने कहा, "वारिस पंजाब दे के नेता की बात आपने सुनी है? वह क्या कहता है? मैं तो पहले भी कहता था कि इनका मकसद पंजाब नहीं है. इनका मकसद अकाली दल को हराना और बादल परिवार को खत्म करना है. यही इनका मकसद है. वे खुद बोल गए, कह गए कि हम यहां आपकी सेवा करने के लिए नहीं हैं."

* AAP and Waris Punjab De are one and the same. The same people are going for both the rallies.

* ⁠have you heard what WPD said from stage yesterday ~ that their only purpose is to wipe out Akali dal, not your seva.

* This WPD chief, he became a Sikh just 4 years ago.

* ⁠these… pic.twitter.com/m4e183ZrqM — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 30, 2026

उन्होंने कहा, "आप देख लीजिए, जो अपने आप को मुखी कहते हैं, उनका पिछला इतिहास पता है. उनकी उम्र करीब 34 साल है और 4 साल पहले ही उन्होंने बाल रखे हैं. 4 साल पहले ही सिख बने हैं. 34 साल की उम्र में उनके परिवार का करीब 30 साल का इतिहास है. आप उनके गांव जाकर पता करिए. वह कांग्रेस का सबसे बड़ा समर्थक परिवार है."

सुखबीर बादल ने आगे कहा, "अभी पिछली बार बीबी खालड़ा ने तरनतारन से चुनाव लड़ा था. उनके परिवार ने आगे बढ़कर डिंपा की मदद की थी, जो कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार थे. और अब कहते हैं कि हम सिख हैं, हम सिखों के लिए हैं."

‘ये वारिस नहीं, वायरस हैं’

उन्होंने सबसे तीखा हमला करते हुए कहा, “मैं कहता हूं कि ये वारिस नहीं हैं, ये वायरस हैं. जिस तरह कोविड वायरस ने दुनिया को तबाह किया, उसी तरह केंद्रीय एजेंसियों और पार्टियों ने इनको वायरस के रूप में भेजा है, ताकि सिख कौम को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए. इतना कमजोर किया जाए कि वे आपस में लड़-लड़कर मर जाएं और हम यहां अपना कब्जा बनाए रखें, कौम के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखें.”

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PRTC बसों को लेकर भगवंत मान पर सवाल

उन्होंने आगे कहा, "अभी कल ही PRTC की बसें भर-भरकर बाबा बकाला में रखड़ पुणिया के मौके पर वारिस पंजाब दे के लिए भेजी गई थीं. भगवंत मान ने PRTC की बसें भेजी थीं. देखिए, इनका मकसद क्या है."