Operation Sindoor में सैनिकों को पिलाई थी चाय, अब राष्ट्रपति से मिला अवार्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' पुरस्कार वितरित किए. इसी क्रम में पंजाब स्थित फिरोजपुर के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को भी सम्मानित किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाले 10 वर्षीय श्रवण सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.   राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को दिल्ली में अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ श्रवण को यह पुरस्कार प्रदान किया.

'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' पाने वाले श्रवण सिंह ने कहा, 'जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो सैनिक हमारे गांव आए. मैंने सोचा कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए. मैं रोज़ उनके लिए दूध, चाय, छाछ और बर्फ ले जाता था. मुझे अवॉर्ड पाकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने कभी इसका सपना भी नहीं देखा था.'

फिरोजपुर के सीमावर्ती जिले के चक तरन वाली गांव के रहने वाले श्रवण ने जान के लगातार खतरे के बावजूद, जब सैनिक सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने में लगे हुए थे, तो सैनिकों को पानी, दूध, चाय और बर्फ सहित ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए रोज़ाना आगे की चौकियों तक जाने का पक्का इरादा किया.

10 साल के बच्चे ने अपने परिवार को भी सैनिकों के इस्तेमाल के लिए अपना घर देने के लिए मना लिया, जो सीमा चौकी से ज़्यादा दूर नहीं था.

पीएम ने भी पुरस्कार विजेताओं से की मुलाकात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' बांटे.

9 जनवरी, 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा, ताकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहिबजादा बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद किया जा सके, जिनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है.

प्रधानमंत्री ने भी  दोपहर करीब 12:15 बजे राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में 'वीर बाल दिवस' के मौके पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा  लिया और विजेताओं से वार्ता की.  वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, भारत सरकार पूरे देश में भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को साहिबजादों की असाधारण बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के बारे में सूचित करना और शिक्षित करना है, और भारत के इतिहास के युवा नायकों की अदम्य साहस, बलिदान और वीरता का सम्मान करना और उन्हें याद करना है.. गतिविधियों में कहानी सुनाने के सत्र, कविता पाठ, और पोस्टर बनाने और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं शामिल होंगी.

Published at : 26 Dec 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Firozpur News PUNJAB NEWS OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
