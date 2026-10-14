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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान, आरोपी अश्वनी के घर में लगाई आग

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान, आरोपी अश्वनी के घर में लगाई आग

मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान हुआ है. गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार के घर में आग लगा दी और दुकान तोड़ी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है. हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, जिसका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने समर्थन किया है. कमेटी की ओर से एक्स पोस्ट पर लिखा, “शिरोमणि कमेटी ने भाई परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में पंजाब बंद के आह्वान का पूरा समर्थन किया है.” 

बता दें, परविंदर सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को लेकर मानसा में भारी आक्रोश है. गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी है. वहीं, उसकी मेडिकल दुकान पर भी तोड़-फोड़ की गई है. दूसरी ओर, मानसा प्रशासन आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. हिंसा की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

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मानसा एसएसपी ने क्या कहा?

मानसा के SSP वैभव चौधरी ने बताया, “हम यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं. प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है. हमें इस बारे में सूचना मिली थी, इसलिए हम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स के साथ यहां आए हैं. अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली थी और उसी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है.”

भगवंत मान के इस्तीफे की मांग

पंजाब के मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP गौरव यादव के इस्तीफे की मांग की है. परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया है. वहीं, BJP ने मामले की CBI जांच की मांग की है.

NHRC का बड़ा बयान

पंजाब के मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "पंजाब में नशे के विरोध में सामाजिक रूप से कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता की जिस प्रकार से जघन्य हत्या की गई है, ये बहुत ही गंभीर बात है और इस बात का द्योतक है कि कानून-व्यवस्था वहां पर विफल हो रही है, जहां दवा के नाम पर नशा बेचने वाले माफिया के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि वो आवाज उठाने वाले लोगों को गोली मारकर चुप कर देना चाहते हैं. ये स्थिति बेहद खतरनाक है. हमने पंजाब में आतंकवाद के दौर में कई जानें खोई हैं. ये नशे का दौर भी उसी स्थिति में पंजाब को ले जाने के लिए आ गया है.”

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Mansa News PUNJAB NEWS
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