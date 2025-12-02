Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आज यानी मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में लंबा बिजली कट लगाया जाएगा. बिजली विभाग ने बताया कि जरूरी मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी कामों के कारण कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी. संबंधित शहरों और गांवों में पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई है और समय भी तय कर दिया गया है, ताकि लोग पहले से तैयारी कर सकें.

दसूहा में 10 से 5 बजे तक बिजली बंद

शहरी उप-मंडल अधिकारी एईई इंजीनियर सतनाम सिंह ने बताया कि 66 केवी सब-स्टेशन दसूहा के बस बार और पावर ट्रांसफार्मर टी-2 (20 एमवीए) की मरम्मत के लिए 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी. इस दौरान 11 केवी कल्याणपुर और 11 केवी हमज़ा फीडर से जुड़े कई गांव जैसे - सैदोवाल, बुढोबरकट, भीखोवाल, बैरोवाल, गालोवाल, खेपड़ा, नंगल, बेगपुर, कोटली, कल्याणपुर, नारायणगढ़, जंड, मांगट, सहगा, महादीपुर, अशरफपुर, पंडोरी अराइयां, सफदरपुर, कुलियां, कैर और पासीबेट में बिजली नहीं रहेगी. अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है.

शाम चौरसी में भी सप्लाई ठप

सब-डिविजनल ऑफिसर इंजीनियर सुरिंदर सिंह ने बताया कि 66 केवी सबस्टेशन शामचौरसी के यूपीएस फीडर तारागढ़ में जरूरी काम होने के कारण आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी. इससे जुड़ने वाले गांव बडाला माही, वाहिद, पंडोरी राजपूतां, मंडियाला, रेसीवाल, तारागढ़, संधरा, रंधावा बरोटा, चक राजू सिंह और हरगढ़ में भी बिजली आपूर्ति दिनभर प्रभावित रहेगी.

नाभा के कई इलाकों में सप्लाई रुकेगी

नाभा सब-डिवीजन के अतिरिक्त इंजीनियर अमनदीप सिंह ने बताया कि 66 केवी नए ग्रिड नाभा की देखभाल के कारण 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी. 11 केवी वीर सिंह फीडर, महिस गेट फीडर, अजीत नगर फीडर और थूही रोड फीडर बंद रहेंगे. इनसे जुड़े इलाके वीर सिंह कॉलोनी, शिवा एन्क्लेव, प्रीत विहार, पटेल नगर, विकास कॉलोनी, मुन्नालाल एन्क्लेव, शारदा कॉलोनी, बत्ता बाग, पंजाबी बाग, पुरानी सब्जी मंडी, जसपाल कॉलोनी आदि पूरी तरह प्रभावित रहेंगे.

मोगा में दो दिन मरम्मत, कई इलाके अंधेरे में

मोगा के 220 केवी सिंघांवाला पावर हाउस में 11 केवी इनडोर बस बार नंबर 2 की मरम्मत के कारण आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी. 11 केवी वेदांत नगर अर्बन फीडर बंद रहने से बुकणवाला रोड, राजिंद्रा एस्टेट, गुरुसर बस्ती और ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र प्रभावित होंगे.

बुधवार, 3 दिसंबर को भी मरम्मत का काम जारी रहेगा. 11 केवी न्यू गीता कॉलोनी फीडर बंद रहेगा, जिससे स्टेडियम रोड, न्यू गीता कॉलोनी, नंबर 9 रोड, जमीयत सिंह रोड और अंगदपुरा जैसे क्षेत्रों में बिजली सप्लाई ठप रहेगी.