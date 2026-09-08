Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसंगरूर: मंत्री से सवाल पूछने वाले गुलजार ने की आत्महत्या, पंचायत में हुआ था अपमान

संगरूर: मंत्री से सवाल पूछने वाले गुलजार ने की आत्महत्या, पंचायत में हुआ था अपमान

पंजाब के संगरूर जिले में गुलजार सिंह नाम के व्यक्ति ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा से नशे को लेकर सवाल किया था. इसके बाद उनके गांव की पंचायत ने नाराजगी जताई और उनसे माफी मांगने को कहा था.

Written By : जगविंदर पटियाल, सचिन कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Sep 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के संगरूर जिले में गुलजार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने गांववालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. गुलजार सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने वित्त मंत्री हरपाल चीमा के कार्यक्रम में नशे को लेकर सवाल पूछा था. आरोप है कि उनके गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने मंत्री से सवाल पूछने पर माफी मांगने को कहा था. इसके बाद पंचायत के दबाव में आकर गुलजार ने जहर खा लिया था. इलाज के दौरान लुधियाना के DMCH में देर रात उनकी की मौत हो गई.

हैरान करने वाले इस मामले में अब संगरूर पुलिस कार्रवाई कर रही है और गांववालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस बीच सवाल उठता है कि पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार के गले एक और विवाद पड़ा गया है?

SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज, 4 अरेस्ट

बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने गांव वालों पर गुलजार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है. सुसाइड करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति से थे इसलिए मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस के मुताबिक, 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. फिलहाल, मृतक गुलजार सिंह के परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है.

'AAP ने एक और अजीब उपलब्धि अपने नाम की',नए चीफ जस्टिस मामले पर क्यों भड़के राजा वडिंग?

पंजाब में सियासत तेज

दरअसल, गुलजार सिंह नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान का विरोध किया था. छत पर चढ़कर काले झंडे दिखाए थे और नारेबाजी की थी. अब आरोप लग रहे हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने वाले गुलजार को टॉर्चर किया गया था. पंजाब पुलिस पर भी आरोप हैं कि गुलजार को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटा गया था. इस मुद्दे पर हम राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है. 

शिरोमणि अकाली दल के नेता अब मान सरकार पर हमलावर हो गए हैं. हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि ग्रामीणों के साथ पंजाब सरकार आतंकियों जैसा बर्ताव कर रही है. वहीं, विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक सवाल की कीमत मौत होती है. इसके अलावा, बीजेपी भी आप सरकार पर हमलावर है और सवाल किया है कि क्या पंजाब में क्या सवाल करना भी गुनाह हो गया है?

विवादों में लगातार घिर रहा संगरूर

पंजाब का संगरूर जिला आम आदमी पार्टी के लिए अहम है. संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला है, पंजाब के आप अध्यक्ष भी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं. वित्त मंत्र हरपाल चीमा भी संगरूर से आते हैं. ऐसे में मोहनजीत और अब गुलजार विवाद, हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब संगरूर में विवाद गहरा गया है.

गुरप्रीत सेखों के AAP में शामिल होने पर विवाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Published at : 08 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Sangrur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
गुरप्रीत सेखों के AAP में शामिल होने पर विवाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा
गुरप्रीत सेखों के AAP में शामिल होने पर विवाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा
पंजाब
'AAP ने एक और अजीब उपलब्धि अपने नाम की',नए चीफ जस्टिस मामले पर क्यों भड़के राजा वडिंग?
'AAP ने एक और अजीब उपलब्धि अपने नाम की',नए चीफ जस्टिस मामले पर क्यों भड़के राजा वडिंग?
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी, सचिन पायलट लेंगे अहम फैसले?
पंजाब कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी, सचिन पायलट लेंगे अहम फैसले?
पंजाब
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
इंडिया
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के घर हुई चोरी, सोने की चेन और डायमंड ईयररिंग्स हुए गायब
दीपिका कक्कड़ की ननद के घर हुई चोरी, गायब हुई सोने और डायमंड की ज्वेलरी
महाराष्ट्र
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
विश्व
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
ट्रेंडिंग
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget