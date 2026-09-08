संगरूर: मंत्री से सवाल पूछने वाले गुलजार ने की आत्महत्या, पंचायत में हुआ था अपमान

पंजाब के संगरूर जिले में गुलजार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने गांववालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. गुलजार सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने वित्त मंत्री हरपाल चीमा के कार्यक्रम में नशे को लेकर सवाल पूछा था. आरोप है कि उनके गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने मंत्री से सवाल पूछने पर माफी मांगने को कहा था. इसके बाद पंचायत के दबाव में आकर गुलजार ने जहर खा लिया था. इलाज के दौरान लुधियाना के DMCH में देर रात उनकी की मौत हो गई.

हैरान करने वाले इस मामले में अब संगरूर पुलिस कार्रवाई कर रही है और गांववालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस बीच सवाल उठता है कि पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार के गले एक और विवाद पड़ा गया है?

SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज, 4 अरेस्ट

बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने गांव वालों पर गुलजार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है. सुसाइड करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति से थे इसलिए मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस के मुताबिक, 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. फिलहाल, मृतक गुलजार सिंह के परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है.

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पंजाब में सियासत तेज

दरअसल, गुलजार सिंह नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान का विरोध किया था. छत पर चढ़कर काले झंडे दिखाए थे और नारेबाजी की थी. अब आरोप लग रहे हैं कि सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने वाले गुलजार को टॉर्चर किया गया था. पंजाब पुलिस पर भी आरोप हैं कि गुलजार को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटा गया था. इस मुद्दे पर हम राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है.

शिरोमणि अकाली दल के नेता अब मान सरकार पर हमलावर हो गए हैं. हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि ग्रामीणों के साथ पंजाब सरकार आतंकियों जैसा बर्ताव कर रही है. वहीं, विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक सवाल की कीमत मौत होती है. इसके अलावा, बीजेपी भी आप सरकार पर हमलावर है और सवाल किया है कि क्या पंजाब में क्या सवाल करना भी गुनाह हो गया है?

विवादों में लगातार घिर रहा संगरूर

पंजाब का संगरूर जिला आम आदमी पार्टी के लिए अहम है. संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला है, पंजाब के आप अध्यक्ष भी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं. वित्त मंत्र हरपाल चीमा भी संगरूर से आते हैं. ऐसे में मोहनजीत और अब गुलजार विवाद, हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब संगरूर में विवाद गहरा गया है.

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