हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला

पंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला

Punjab Investment News: मुंबई में मंत्री संजीव अरोड़ा और उद्योगपति सज्जन जिंदल की बैठक में JSW समूह ने राजपुरा में 1500 करोड़ निवेश की घोषणा की, जिससे पंजाब में इस्पात उद्योग मजबूत होगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Investment News: पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज मुंबई में प्रमुख उद्योगपति एवं सज्जन जिंदल, चेयरमैन, JSW Group से महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में पंजाब इन्वेस्ट के सीईओ अमित ढाका भी उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान सज्जन जिंदल ने राजपुरा में इस्पात क्षेत्र में ₹1,500 करोड़ के निवेश की घोषणा की. उन्होंने यह भी बताया कि JSW समूह पंजाब में अपने विविध व्यवसायिक क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश की संभावनाओं का अन्वेषण करेगा. प्रस्तावित निवेश से राज्य के विनिर्माण आधार को मजबूती मिलेगी, इस्पात मूल्य श्रृंखला गहरी होगी तथा क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे.

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी समिट में शामिल होंगे सज्जन जिंदल

सज्जन जिंदल ने 13 मार्च को प्लाक्षा यूनिवर्सिटी (Plaksha University) में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट पंजाब समिट के उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति की भी पुष्टि की. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान  नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे उद्योग-अनुकूल वातावरण और सक्रिय औद्योगिक पहुंच प्रयासों की सराहना की.

पंजाब की औद्योगिक ताकत पर जोर

मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब की मजबूत औद्योगिक नींव को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य उत्तरी बाजारों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, सशक्त एमएसएमई तंत्र, कुशल मानव संसाधन तथा इस्पात, ऑटो कंपोनेंट्स, वस्त्र, खेल सामान, खाद्य प्रसंस्करण और लाइट इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विकसित औद्योगिक क्लस्टरों से युक्त है. उन्होंने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों में पंजाब को लगातार “टॉप अचीवर” के रूप में मिली मान्यता तथा समयबद्ध स्वीकृतियों के लिए प्रगतिशील सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का भी उल्लेख किया.

नई औद्योगिक नीति पर अंतिम चरण में काम

मंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार नई, सुदृढ़ एवं भविष्य उन्मुख औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश को प्रोत्साहित करना है. यह नीति प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अवसंरचना, क्षेत्र-विशिष्ट पार्क, त्वरित स्वीकृतियां, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता तथा रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए मजबूत नीति समर्थन पर केंद्रित होगी. मूल्य संवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि तथा पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा.

निवेश और रोजगार पर विशेष फोकस

पंजाब सरकार की सक्रिय एवं उद्योग-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए जिंदल ने राज्य में नए निवेश आकर्षित करने हेतु मंत्री संजीव अरोड़ा के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की तथा स्थिर एवं अनुकूल कारोबारी वातावरण सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया. उन्होंने रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संभावनाएं तलाशने में गहरी रुचि व्यक्त की.

मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रस्तावित JSW परियोजनाओं के लिए हर संभव सहयोग, मार्गदर्शन और त्वरित स्वीकृतियों का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

यह बैठक प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पूर्व समावेशी विकास, औद्योगिक विविधीकरण और रोजगार सृजन के विजन के अनुरूप, पंजाब को भारत के सबसे पसंदीदा और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्यों में स्थापित करने के सतत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

Published at : 21 Feb 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Punjab Investment News Sajjan Jindal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला
पंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: प्रचार में उतरे हरियाणा CM नायब सैनी, पगड़ी पहन AAP सरकार पर बोला तीखा हमला
पंजाब चुनाव 2027: प्रचार में उतरे हरियाणा CM नायब सैनी, पगड़ी पहन AAP सरकार पर बोला तीखा हमला
पंजाब
पंजाब सरकार का दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र, सिख गुरुओं पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला
पंजाब सरकार का दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र, सिख गुरुओं पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला
पंजाब
लुधियाना: बदमाशों ने की लूट की कोशिश तो NRI महिला ने ललकारा, तलवार लेकर पीछे दौड़ीं
लुधियाना: बदमाशों ने की लूट की कोशिश तो NRI महिला ने ललकारा, तलवार लेकर पीछे दौड़ीं
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget