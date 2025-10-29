Road Accident Viral Video: पंजाब के फिरोजपुर जिले के सतीयेवाला गांव से एक भीषण हादसे का वीडियो सामने आ रहा है. वीडियो में देखा गया है कि कैसे एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.

ड्राइवर शीशे से बाहर गिर गया

बता दें कि एक स्कॉर्पियो कार, जो तेज रफ्तार में थी और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा एक पेड़ से बुरी तरह टकरा गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही कार ड्राइवर शीशे से बाहर गिर गया.

कार में बैठा दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ नजर आया, लेकिन उसे स्थानीय लोगों ने काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. हादसा इतना खतरनाक था कि जिसने भी इसका वीडियो देखा वो हैरान रह गया.

दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल

हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में गूंज गई. इस भीषण हादसे में दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन दोनों को तुरंत बिना समय गवाए अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में दोनों गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है.

सीसीटीवी फुटेज से हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा बताया. लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स सामने आ रहे है.