PM मोदी के मंत्री का बयान- BJP-शिअद का हो अलायंस, बताया पूरा प्लान

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) मजबूती पाने के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन करने की योजना बना रही है. हालांकि, गठबंधन पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है. सीट बंटवारे पर पेच फंसने की वजह से अलायंस पर भी संशय है. ऐसे में एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सलाह दी है कि बीजेपी और शिअद को गठबंधन जरूर करना चाहिए.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रामदास अठावले ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा और कहा, "पंजाब में कानून व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है. भगवंत मान को सत्ता तो मिली थी लेकिन 5 साल में उन्हें पंजाब के लोगों को न्याय देने में सफलता नहीं मिली. यहां के किसान, गरीब, युवा, महिला, दलित, सिख और हिंदू समाज उनसे नाराज है."

Amritsar, Punjab: Union Minister Ramdas Athawale says, "The law and order situation in Punjab is not good. Bhagwant Mann, who is the Chief Minister here from the Aam Aadmi Party, was given power by the people, but in these five years, he has not been able to deliver justice to… pic.twitter.com/qdxBCPVsTl — IANS (@ians_india) September 11, 2026

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'प्रकाश बादल और बीजेपी का गठबंधन सफल रहा था'

अठावले ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की छुट्टी होना तय है लेकिन यहां NDA की सरकार कैसे आ सकती है इसपर विचार करना है. मेरा मानना है कि बीजेपी और अकाली दल को एक साथ आना चाहिए. कई वर्षों से प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी एक साथ रहे थे. लंबे समय तक दोनों का गठबंधन सत्ता में रहा है."

'कांग्रेस को कमजोर करना है तो अच्छा फैसला'

रामदास अठावले का दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से जनता नाराज है. ऐसे में उनका जाना तय है. अब बची दूसरी पार्टी कांग्रेस. अगर कांग्रेस को रोकना है तो बीजेपी और अकाली दल और RPI का अलायंस होना जरूरी है.

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