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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPM मोदी के मंत्री का बयान- BJP-शिअद का हो अलायंस, बताया पूरा प्लान

PM मोदी के मंत्री का बयान- BJP-शिअद का हो अलायंस, बताया पूरा प्लान

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रामदास अठावले का कहना है कि पंजाब में आप सरकार रिपीट नहीं होगी. अगर कांग्रेस को कमजोर करना है तो बीजेपी-शिअद और आरपीआई का अलायंस होना जरूरी है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) मजबूती पाने के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन करने की योजना बना रही है. हालांकि, गठबंधन पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है. सीट बंटवारे पर पेच फंसने की वजह से अलायंस पर भी संशय है. ऐसे में एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सलाह दी है कि बीजेपी और शिअद को गठबंधन जरूर करना चाहिए.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रामदास अठावले ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा और कहा, "पंजाब में कानून व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है. भगवंत मान को सत्ता तो मिली थी लेकिन 5 साल में उन्हें पंजाब के लोगों को न्याय देने में सफलता नहीं मिली. यहां के किसान, गरीब, युवा, महिला, दलित, सिख और हिंदू समाज उनसे नाराज है."

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के एक्टिव होने से पंजाब में BJP को होगा फायदा? सतीश पूनिया का दावा

'प्रकाश बादल और बीजेपी का गठबंधन सफल रहा था'

अठावले ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की छुट्टी होना तय है लेकिन यहां NDA की सरकार कैसे आ सकती है इसपर विचार करना है. मेरा मानना है कि बीजेपी और अकाली दल को एक साथ आना चाहिए. कई वर्षों से प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी एक साथ रहे थे. लंबे समय तक दोनों का गठबंधन सत्ता में रहा है."

'कांग्रेस को कमजोर करना है तो अच्छा फैसला'

रामदास अठावले का दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से जनता नाराज है. ऐसे में उनका जाना तय है. अब बची दूसरी पार्टी कांग्रेस. अगर कांग्रेस को रोकना है तो बीजेपी और अकाली दल और RPI का अलायंस होना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: पंजाब में BJP का कमल खिला पाएंगे कैप्टन? 2024 में पत्नी परनीत हार गईं थीं चुनाव

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
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