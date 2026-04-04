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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'...तो BJP में शामिल हो सकते हैं राघव चड्ढा', अटकलों के बीच पंजाब के नेता का बड़ा बयान

'...तो BJP में शामिल हो सकते हैं राघव चड्ढा', अटकलों के बीच पंजाब के नेता का बड़ा बयान

Raghav Chadha News: आप नेता राघव चड्ढा की अपनी पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Apr 2026 08:40 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी से नाराजगी की अटकलों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता फतेह जंग बाजवा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर आप नेता राघव चड्ढा राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

वहीं इससे पहले शनिवार (4 अप्रैल) को राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं.

राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता. तीन आरोप. जरा भी सच नहीं."

मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा- राघव

इसके साथ ही राघव चड्ढा ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि कल से उनके खिलाफ एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा है. ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और कोऑर्डिनेटेड हमला है. पहले उन्होंने सोचा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि अगर एक झूठ को बार-बार दोहराया गया तो लोग उसे सच मान सकते हैं, इसलिए उन्होंने अब जवाब देना जरूरी समझा.

आरोप का दिया जवाब

राघव चड्ढा ने कहा, पहला आरोप यह लगाया गया कि जब विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं और उनका साथ नहीं देते. चड्ढा ने इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि उन्होंने हर वॉकआउट में विपक्ष का साथ दिया है. उन्होंने चुनौती दी कि कोई भी ऐसा उदाहरण पेश करे जब वह वॉकआउट में शामिल नहीं हुए हों. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसे देखकर आसानी से सच सामने आ सकता है.

Published at : 04 Apr 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP Punjab News
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