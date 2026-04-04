कनाडा में पंजाबी युवक की दर्दनाक मौत, भीषण एक्सीडेंट ने छीना परिवार का इकलौता सहारा

Punjab News: पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से एक बेहद दुखद समाचार सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है. गांव खोखर के रहने वाले एक पंजाबी नौजवान की कनाडा में सड़क हादसे में मौत हो गई. मृतक की पहचान हरसिमरत सिंह बेटा सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है. इस खबर के सामने आते ही परिवार और गांव में मातम छा गया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हरसिमरत सिंह लगभग दो साल पहले अपने परिवार के बेहतर भविष्य और रोज़गार की तलाश में कनाडा गया था. वहां वह कड़ी मेहनत कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा हुआ था. परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया.

लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बची जान

बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए एक भीषण सड़क हादसे में हरसिमरत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक थी. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

यह दुखद खबर गांव खोखर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. गांव के लोग बड़ी संख्या में परिवार के घर पहुंचकर शोक व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं. हरसिमरत सिंह के परिवार पर इस घटना का गहरा असर पड़ा है और वे गहरे सदमे में हैं. गांव के लोग और परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरसिमरत सिंह का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार अपने गांव में किया जा सके.

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