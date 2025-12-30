हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबWeather News: पंजाब-हिमाचल की ठंड में इजाफा, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Weather News: पंजाब-हिमाचल की ठंड में इजाफा, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Punjab Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ है. इसके साथ चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धुंध का असर रहा. लोगों को सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Weather Update: पंजाब के कई जिलों और चंडीगढ़ में मंगलवार को भी घना कोहरा छाया हुआ है. अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कोहरे के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. विजिबिलिटी कम होने के कारण अमृतसर में जीटी पर वाहनों की रफ्तार कम हो रही है. चंडीगढ़ में भी यही हालात देखने को मिले.

इसके साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धुंध का असर रहा. सुबह 5:40 बजे दिल्ली से और 5:55 बजे पुणे से आने वाली फ्लाइटें प्रभावित हुईं. सुबह 5:20 बजे चंडीगढ़ से मुंबई, 6:25 बजे हैदराबाद, 7:30 बजे बेंगलुरु और 7:45 बजे अबू धाबी से आने वाली फ्लाइटें भी प्रभावित हुईं.

पंजाब-हिमाचल की ठंड में हुआ इजाफा

दूसरी ओर, न्यू ईयर की शुरुआत में चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रभाव और बढ़ेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, आज से अगले 96 घंटों तक हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. इसका असर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब-चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक ठंडी हवाएं पहुंचेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वहां से चलने वाली कोल्ड वेव का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा. हिमाचल के कई शहरों में अगले पांच दिनों के दौरान रात के तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. इसी तरह, पंजाब और चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है.

लाहौल-स्पीति के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और भी तीखी रहने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 10 से माइनस 12 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है.

आज से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के मुताबिक, आज से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. इसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी. ऊंचे पहाड़ों से चलने वाली कोल्ड वेव के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी. हालांकि, 3 जनवरी को मौसम साफ होने के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है.

एक महीने से छाई धुंध

पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के निचले इलाकों में पिछले करीब एक महीने से लगातार धुंध छाई हुई है. इस कारण सुबह और रात के समय ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है.

धुंध का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पिछले सात दिनों से रोजाना 5 से 7 फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, जबकि कई उड़ानें देरी से चल रही हैं. ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है. पंजाब के अमृतसर और जालंधर में कई बार विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई.

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
WEATHER PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
Advertisement

वीडियोज

Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
टेलीविजन
कपूर खानदान से 'अनुपमा' का है गहरा नाता, बचपन की ये तस्वीर हुई वायरल, रुपाली गांगुली ने सुनाया मजेदार किस्सा
कपूर खानदान से 'अनुपमा' का है गहरा नाता, बचपन की ये तस्वीर हुई वायरल
साउथ सिनेमा
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
हेल्थ
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
शिक्षा
Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget