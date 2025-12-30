Punjab Weather Update: पंजाब के कई जिलों और चंडीगढ़ में मंगलवार को भी घना कोहरा छाया हुआ है. अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कोहरे के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. विजिबिलिटी कम होने के कारण अमृतसर में जीटी पर वाहनों की रफ्तार कम हो रही है. चंडीगढ़ में भी यही हालात देखने को मिले.

इसके साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धुंध का असर रहा. सुबह 5:40 बजे दिल्ली से और 5:55 बजे पुणे से आने वाली फ्लाइटें प्रभावित हुईं. सुबह 5:20 बजे चंडीगढ़ से मुंबई, 6:25 बजे हैदराबाद, 7:30 बजे बेंगलुरु और 7:45 बजे अबू धाबी से आने वाली फ्लाइटें भी प्रभावित हुईं.

पंजाब-हिमाचल की ठंड में हुआ इजाफा

दूसरी ओर, न्यू ईयर की शुरुआत में चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रभाव और बढ़ेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, आज से अगले 96 घंटों तक हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. इसका असर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब-चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक ठंडी हवाएं पहुंचेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वहां से चलने वाली कोल्ड वेव का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा. हिमाचल के कई शहरों में अगले पांच दिनों के दौरान रात के तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. इसी तरह, पंजाब और चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है.

लाहौल-स्पीति के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और भी तीखी रहने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 10 से माइनस 12 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है.

आज से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के मुताबिक, आज से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. इसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी. ऊंचे पहाड़ों से चलने वाली कोल्ड वेव के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी. हालांकि, 3 जनवरी को मौसम साफ होने के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है.

एक महीने से छाई धुंध

पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के निचले इलाकों में पिछले करीब एक महीने से लगातार धुंध छाई हुई है. इस कारण सुबह और रात के समय ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है.

धुंध का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पिछले सात दिनों से रोजाना 5 से 7 फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, जबकि कई उड़ानें देरी से चल रही हैं. ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है. पंजाब के अमृतसर और जालंधर में कई बार विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई.