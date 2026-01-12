Punjab Weather: पंजाब में शीतलहर और धुंध का कहर, 4 लोगों की मौत, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और घनी धुंध का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार सुबह बठिंडा में तापमान गिरकर 1.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है. वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.3 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ. इससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है.

लुधियाना सहित 19 जिलों में घनी धुंध

पूरे पंजाब में 19 जिलों में सुबह घनी धुंध छाई रही, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रही. धुंध के कारण कई जगहों पर सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ. मौसम विभाग ने 8 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है. ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और 17 जनवरी तक मौसम में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें. किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत मेडिकल हेल्पलाइन 104 पर संपर्क करने की अपील की गई है.

ठंड ने ली 4 लोगों की जान

कड़ाके की सर्दी के बीच पंजाब में चार दर्दनाक मौतों की खबर आई है. अबोहर में लवप्रीत नाम के युवक की ठंड के कारण संदिग्ध मौत हो गई. वह माल उतारने के लिए शहर पहुंचा था और सोते समय उसकी जान चली गई. पुलिस का शक है कि तापमान गिरने के कारण उसकी मौत हुई है.

तरनतारन में एक परिवार के तीन सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई. परिवार ने घर में आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की थी, लेकिन इससे निकली जहरीली गैस ने 21 साल के अर्शदीप सिंह, उसकी 20 साल के पत्नी जशनदीप कौर और उनके 2 महीने के बेटे गुरबाज सिंह की जान ले ली.

ठंडी हवाओं का असर तेज

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब कमजोर हो चुका है. यह सिस्टम समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय था. इसके कमजोर होते ही उत्तरी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं पंजाब की ओर बढ़ रही हैं, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है.

आज सुबह पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही. कई जगहों पर धुंध इतनी घनी थी कि दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच दर्ज की गई.

12 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे

पंजाब के 12 जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे रहा. कुछ प्रमुख जिलों का तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया चंडीगढ़ 5.0 डिग्री, अमृतसर 3.2 डिग्री, लुधियाना 4.6 डिग्री, पटियाला 3.8 डिग्री और रूपनगर 4.2 डिग्री घनी धुंध के कारण सुबह के समय यातायात भी खासा प्रभावित रहा.

चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसके बाद इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है. हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

13 से 15 जनवरी तक भी जारी रहेगा धुंध का प्रकोप

13 जनवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला और मोहाली सहित 18 जिलों में घनी धुंध की चेतावनी.

14 जनवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कहीं-कहीं घनी धुंध छाए रहने की संभावना है. मौसम शुष्क (सूखा) रहने के आसार हैं.

15 जनवरी: ठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में भी कहीं-कहीं घनी धुंध छाए रहने की संभावना है. मौसम ड्राई रहने के आसार हैं.