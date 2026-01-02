30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे गए तहसीलदार साहब, घर पर छापा मारा तो मिले इतने लाख रुपए

Punjab News: पंजाब सरकार के अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला संगरूर में तैनात तहसीलदार जगतार सिंह को 30,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसके सह-अपराधी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी तहसीलदार के घर की तलाशी के दौरान 1,45,000 रुपये नकद राशि बरामद की गई है.

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी जिला संगरूर के गांव महलां के एक निवासी ने तहसील दफ्तर संगरूर में तैनात तहसीलदार जगतार सिंह और क्लर्क मालविंदर सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है.

रजिस्ट्री करवाने के लिए मांगी थी रिश्वत

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपी से संपर्क किया था. दोनों आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत ली थी.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

शिकायत की जांच के बाद यह सामने आया कि लगाए गए आरोप वास्तव में सही हैं. प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत विजिलेंस ब्यूरो पुलिस रेंज, पटियाला में मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे जांच जारी है. पंजाब विजिलेंस ब्यूरो लोगों से अपील करता है कि वे भ्रष्टाचार की इस तरह की किसी भी घटना की रिपोर्ट हमारे पास भेजें. विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सरकारी कार्यों में रिश्वतखोरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें -

2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं 437 सेवाएं

Punjab: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई! पटियाला में संगठित अपराध गिरोह के 9 संदिग्ध गिरफ्तार, कई हथियार बरामद