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पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP का डंका, अंकित बिढान बने अध्यक्ष

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है. ABVP के अंकित बिढान अध्यक्ष बन गए हैं. उन्होंने 500 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है.

Written By : सचिन कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 06:51 PM (IST)
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पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP के अंकित बिढान ने जीत दर्ज कर ली है. अपने नजदीकी उम्मीदवार से वे 500 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं. वहीं दूसरे नंबर पर AAP के छात्र विंग Association of Students for Alternative Politics ASAP के उम्मीदवार आदिल बराड़ रहे.

वहीं NSUI के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं. पिछले साल पहली बार ABVP के प्रत्याशी ने पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद जीता था. इस बार फिर एबीवीपी दूसरी बार जीत का परचम लहरा दिया है.  

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शाम तक किसको कितने मिले वोट?

केमिस्ट्री के 57वें डिपार्टमेंट के वोटों की गिनती गिनती के बाद एबीवीपी को 2287 वोट मिले हैं. वहीं ASAP 1767, एनएसयूआई के गुरमान को 1767 और SATH के दश्नप्रीत को 1052 मिले हैं. एबीवीपी 520 वोटों से बढ़त बनाए हुए थे.

अंकित बिढान की जीत के बाद पंजाब एबीवीपी ने खुशी जाहिर की है. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "फैसला आ गया! पंजाब विश्वविद्यालय ने एक बार फिर एबीवीपी को चुना. एक और जनादेश, एक और बड़ी जीत." बता दें कि सेक्टर-11 स्थित सरकारी बालिका महाविद्यालय में में भी एबीवीपी ने इतिहास रचा है. 

एबीवीपी ने दी यह जानकारी

एबीवीपी की ओर से बताया गया, "पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के विद्यार्थी परिषद (एससीए) चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त हुआ, जिसमें भव्य शर्मा एससीए अध्यक्ष और कुमारी खुशी एससीए उपाध्यक्ष चुनी गईं. यह निर्णायक जीत राष्ट्र सर्वोपरि और विद्यार्थी सर्वोपरि के प्रति विद्यार्थियों के अटूट विश्वास को दर्शाती है. विद्यार्थियों की आवाज की जीत हुई."

वहीं यूआईईटी विभाग से एबीवीपी उम्मीदवार तविशा जिंदल ने पीयू विभागीय प्रतिनिधि चुनावों में जीत हासिल की. ​जीत पर एबीवीपी ने कहा, "​यह छात्रों की आवाज, नेतृत्व और बदलाव का जनादेश है. एबीवीपी की जीत छात्रों की जीत है."

साथ ही एबीवीपी और एसओपीयू गठबंधन ने पीजीजीसी-46 में भी शानदार जीत हासिल की है. संगठन ने कहा, "चंडीगढ़ के पीजीजीसी-46 में छात्र परिषद चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने पर अध्यक्ष परमजीत सिंह और महासचिव करणप्रीत सिंह को हार्दिक बधाई. विश्वास मजबूत है. संकल्प और भी मजबूत है. जीत खुद ही सब कुछ बयां करती है."

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Published at : 31 Aug 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
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