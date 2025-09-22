हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, 10 लाख तक बीमा वाले स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू

पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, 10 लाख तक बीमा वाले स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सीएम भगवंत मान ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि इस कार्ड के तहत लोगों को 2000 स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ़्त और बेहतर इलाज मिलेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जीवन प्रकाश | Updated at : 22 Sep 2025 04:47 PM (IST)

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सोमवार (22 सितंबर) को बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कल (23 सितंबर) से ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत तरनतारन और बरनाला जिलों में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. ऐसी योजना लाने वाला पंजाब पहला राज्य है.

सीएम ने कहा, ''योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. दोनों जिलों में 2-3 दिन के कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे. 10-12 दिनों में इन जिलों में काम पूरा होने के बाद, बाकी जिलों में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. इस स्वास्थ्य कार्ड के तहत पंजाब के प्रत्येक नागरिक को मुफ़्त और बेहतर इलाज मिलेगा.''

कौन से अस्पताल होंगे कवर?

भगवंत मान ने कहा, ''राज्य भर के लोग रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठा सकेंगे. इस कार्ड के तहत लोगों को 2000 स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ़्त और बेहतर इलाज मिलेगा. राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ अधिकतम प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा.''

सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर भी इसके हकदार होंगे. इलाज के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साथ ही राशन कार्ड को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाबियों के राशन कार्ड काटने को लेकर हमने वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने का समय मांगा है. हम किसी भी ज़रूरतमंद का कार्ड कटने नहीं देंगे. हम हमारी सरकार में किसी का चूल्हा बुझने नहीं देंगे.

Published at : 22 Sep 2025 04:06 PM (IST)
