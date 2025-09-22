पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, 10 लाख तक बीमा वाले स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सोमवार (22 सितंबर) को बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कल (23 सितंबर) से ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत तरनतारन और बरनाला जिलों में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. ऐसी योजना लाने वाला पंजाब पहला राज्य है.

सीएम ने कहा, ''योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. दोनों जिलों में 2-3 दिन के कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे. 10-12 दिनों में इन जिलों में काम पूरा होने के बाद, बाकी जिलों में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. इस स्वास्थ्य कार्ड के तहत पंजाब के प्रत्येक नागरिक को मुफ़्त और बेहतर इलाज मिलेगा.''

कौन से अस्पताल होंगे कवर?

भगवंत मान ने कहा, ''राज्य भर के लोग रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठा सकेंगे. इस कार्ड के तहत लोगों को 2000 स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ़्त और बेहतर इलाज मिलेगा. राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ अधिकतम प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा.''

सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर भी इसके हकदार होंगे. इलाज के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ 2000 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

----

राज्य भर के लोग रजिस्ट्रेशन के बाद… pic.twitter.com/pxteHwRXV8 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 22, 2025

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साथ ही राशन कार्ड को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाबियों के राशन कार्ड काटने को लेकर हमने वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने का समय मांगा है. हम किसी भी ज़रूरतमंद का कार्ड कटने नहीं देंगे. हम हमारी सरकार में किसी का चूल्हा बुझने नहीं देंगे.