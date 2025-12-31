पंजाब में बड़ी वारदात! पहले पूछा नाम, फिर मार दी गोली, घर का इकलौता सहारा था युवक

Punjab News: पंजाब के तरन तारन से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है. तरन तारन के गांव सभर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब तीन अज्ञात हमलावरों ने एक लड़के की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान हरप्रीत सिंह (23-24 साल) के रूप में हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पहले नाम पूछा फिर चलाईं गोलियां

मिली जानकारी के मुताबिक, यह वारदात शाम करीब 6 बजे हुई. हरप्रीत सिंह अपने घर के बाहर सड़क पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. इसी दौरान तीन हमलावर वहां पहुंचे और उन्होंने हरप्रीत सिंह को आवाज लगाई. हमलावरों ने पहले उसका नाम पूछकर पहचान की और फिर उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि तीनों में से दो हमलावरों के पास पिस्तौल थे, जिन्होंने हरप्रीत सिंह को निशाना बनाकर कई गोलियां चलाईं.

घर का इकलौता सहारा था हरप्रीत

इस समय इलाके में मातम छाया हुआ है. हरप्रीत सिंह की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक लड़का विवाहित था और उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी. हरप्रीत अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसका एक छोटा भाई मंदबुद्धि है और एक बहन है, जिनकी जिम्मेदारी हरप्रीत के सिर पर ही थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है और साथ ही इस घटना से इलाके में मातम फैला हुआ है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी! जालंधर नगर निगम में निकली 1196 नौकरियां, जानें कैसे करें अप्लाई

Punjab: पुलिस बनकर आए 8 बदमाश घर में घुसे, बच्चों पर लगाया नशे का आरोप, फिर नकदी-गहने लूट भागे