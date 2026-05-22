तरनतारन में खूनी खेल! भाई ने तेजधार हथियार से बहन की ली जान... बचाने आई मां पर भी किया हमला

Tarn Taran Murder Case: पंजाब के तरनतारन के विधानसभा क्षेत्र पट्टी के अंतर्गत आने वाले गांव सभरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात से पहले घर में मौजूद पालतू जानवरों को भी मौत के घाट उतार दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी रसाल सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि अपने घर में झगड़ा करके पहले घर में रखे पालतू जानवर बकरे और कुत्ते को मार डाला. इसके बाद उसने अपनी बहन संदीप कौर पर हमला कर दिया, जो अपने मायके हालचाल पूछने आई हुई थी.

बहन को बचाने आई मां भी घायल

बताया जा रहा है कि आरोपी ने तेजधार कसी से अपनी बहन के सिर पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अपनी बेटी को बचाने आई बुजुर्ग मां पर भी आरोपी ने वार कर दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई.

Punjab News: पति की हैवानियत ने छीनी जिंदगी! तवे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

पिता मुख्तियार सिंह ने रोते हुए बताया कि घटना के समय वह घर से बाहर गए हुए थे. जब वह वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जबकि उनकी पत्नी घायल अवस्था में थी. इस मंजर को देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मृतका संदीप कौर के पति ने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके साले ने की है. हालांकि, परिवार की ओर से फिलहाल पुलिस कार्रवाई नहीं करवाने की बात कही जा रही है. इस घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पट्टी और पुलिस चौकी सभरा की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Punjab Accident News: तेज रफ्तार कार बनी काल! बेकाबू होकर पलटी, महिला की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर घायल