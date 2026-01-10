Punjab: जलंधर में SDM दफ्तर में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को किया अगवा, पीट-पीटकर किया अधमरा

Punjab News: पंजाब के जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में स्थित एसडीएम कार्यालय, जालंधर-1 में तैनात एक चौकीदार को कुछ युवकों ने अगवा कर बेरहमी से हमला कर दिया. घायल चौकीदार की पहचान आनंद किशोर के रूप में हुई है. आनंद ने बताया कि दो युवक उसे किसी बहाने अपने साथ ले गए और चाहेड़ पुल के पास उस पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वह अधमरा हो गया.

क्या है पूरा मामला?

डीसी कार्यालय क्लास फोर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि आनंद किशोर रोज की तरह ड्यूटी पर था. देर रात दो युवक उसके पास आए और यह दिखावा किया कि उनके बेटे के साथ हादसा हुआ है और उसे ले गए. फिर दोषी उसे अगवा कर चाहेड़ पुल पर ले गए, उसे बुरी तरह पीटा, और भागने से पहले उसे वहां बेहोश छोड़ दिया.

परिवार ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया

अमरजीत ने बताया कि आनंद किशोर सारी रात वहां बेहोश रहा. सुबह एक राहगीर ने उसे देखा और उसके परिवार को सूचित किया, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों ने उसे तुरंत जालंधर सिविल अस्पताल पहुंचाया. बाद में, क्योंकि यह घटना फगवाड़ा क्षेत्र में हुई थी, इसलिए उसे फगवाड़ा सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया.

दोषियों के खिलाफ जल्द की जाए कार्रवाई

अमरजीत सिंह ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी से जुड़ी ऐसी घटना बहुत गंभीर है. उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. इस मौके पर प्रभजोत, विशाल गिल, सुनीता, प्रेमलता, सीमा और अन्य कर्मचारी मौजूद थे.

