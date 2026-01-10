Punjab: अमृतसर में दिनदहाड़े लूट! बदमाशों ने ज्वेलर पर तलवारों से किया हमला, लाखों का सोना लेकर भागे
Amritsar News: अमृतसर में दिनदहाड़े सोने की लूट की खबर सामने आई है. बदमाशों ने एक व्यक्ति को घेरकर किरपान से हमला कर दिया और लाखों रुपये का सोना लूटकर फरार हो गए.
Punjab News: पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े सोने की बड़ी लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति को घेरकर किरपान से उस पर हमला किया और लाखों रुपये का सोना लूटकर फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.
बदमाशों ने बाइक सवार पर हमला किया
वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ नौजवान काली गाड़ी में सवार होकर आते हैं और आते ही सड़क पर जा रहे एक बाइक सवार पर हमला कर देते हैं. टक्कर लगने से बाइक सवार बुरी तरह सड़क पर गिर पड़ता है और हमलावर हथियार लेकर पीड़ित के पीछे दौड़ते हुए नज़र आते हैं. जिससे बाद इलाके के बीच हड़कंप मच गया, मौके पर मौजूद लोगों के बीच डर साफ़ नज़र आया.
जानकारी मुताबिक, यह घटना अमृतसर के न्यू फ्लावर स्कूल के पास की बताई जा रही है. वीडियो में हमले की पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की बेख़ौफ़ हरकतें साफ़ नज़र आ रही हैं. पीड़ित की पहचान मुख्तियार सिंह के तौर पर हुई है, जो अंतरयामी कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है.
फिरौती के कारण किया गया हमला
पीड़ित के रिश्तेदार साहिब सिंह ने बताया कि इस हमले के पीछे फिरौती मांगने का मामला है. उन्होंने मुताबिक कुछ दिन पहले उनके जीजा से फिरौती मांगी गई थी. जब फिरौती की रकम नहीं दी गई तो दोषियों ने सरेआम हमला कर दिया. साहिब सिंह के अनुसार हमलावर न सिर्फ़ उनके जीजा पर हमला करके फरार हो गए, बल्कि उनसे सोने का सामान भी लूटकर ले गए.
घटना के बाद पीड़ित को ज़ख़्मी हालत में अस्पताल दाख़िल करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की घटनाएं पुलिस की कारगुज़ारी पर सवाल खड़े करती हैं.
