Punjab News: पंजाब के संगरूर जिले से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को कथित तौर पर धमकियां और चुनौतियां देने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. उसके बेटे का आरोप है कि आरोपियों ने जानते हुए दिल के मरीज को जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह घटना संगरूर के लहरा थाना क्षेत्र में हुई. मृतक चग्गड़ सिंह दसमेस नगर कोठे का रहने वाला था और दिल का मरीज था. दो गांव वालों पर शोर मचाने और धमकियां देने का आरोप है.

क्या है पूरा मामला?

बेटे सुखजिंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोपहर लगभग 2:30 बजे उसके पिता अपने प्लॉट से खाद की ट्राली खेत में डलवाने जा रहे थे. इस दौरान भोला सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली को गली में ले आया. जैसे ही ट्रैक्टर-ट्रॉली गली में पहुंची तो दसमेस नगर कोठे के रहने वाले सुखविंदर सिंह और गुरपदेश सिंह उर्फ ​​जस्सी ने उसे रोक लिया.

उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली को आगे बढ़ने से रोका और जोर-जोर से शोर मचाने लगे. यह कहते हुए कि वह उसे रास्ते में से नहीं जाने देंगे. मुलजिमों को पता था कि चग्गड़ सिंह दिल का मरीज है और ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर उसे ललकारा और जान से मारने की धमकी दी.

इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया

मुल्जिमों की धमकियों और हंगामे के कारण चग्गड़ सिंह घबरा गया और मौके पर ही गिर पड़ा. उसके परिवार ने तुरंत एक गाड़ी का प्रबंध किया और उसे इलाज के लिए जेबीएम पब्लिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सुखजिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुखविंदर सिंह और गुरपदेश सिंह उर्फ ​​जस्सी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है. मामले में अगली कानूनी कार्रवाई जारी है.